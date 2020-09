Kampçıların üzerine ağaç devrildi: 1’i ağır 4 yaralı

"Kamp başımıza yıkıldı"

Olayın ardından yaşananlar kampçıların cep telefonu kamerasına yansıdı. Felaketi yaşayan kampçı, “Başımıza gelenlere bak. Bir kamp kuralım dedik, o kamp da başımıza yıkıldı. Kırılan ağaca bak, ortasından kırılıp üstümüze devriliyor. Ben uyanıktım, ses geldi, domuz zannettim. Kırılan ağaca bak. İlk ve son kamp yapma çadır kuruşumuz” cümleleriyle olayı anlattı.

Öte yandan, ağacın kırılmadan önceki sağlam hali de kampçıların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Bölgede önceden bir analiz yapmıştım"

Olayı yaşayan kampçılardan E.T. (42) 25 yıldır kamp yaptığını ve ilk kez başına böyle bir olayın geldiğini söyledi. Cuma günü bölgeye kamp yapmaya gittiklerini dile getiren E.T., “Ben öyle her yere kamp yapmam. Daha önceden kamp yapacağımız yerin incelemesini yaptım. Sağlam olduğunu düşündüğüm yeşil yaprakları olan bir çınar ağacının altına çadırlarımızı kurduk. Çınar ağacı güvenlidir. Cumartesi sabaha karşı 04.00 gibi çınar ağacı belinden kırılıp üzerine düştü. İki çadır altında kaldı, diğerlerine dallar zarar verdi. Bir arkadaşımız ağır yaralandı. İki bacağı kırık ve doku zedelenmesi de var. 3 kişi de hafif yaralandı” dedi.