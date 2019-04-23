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Kamplar büyük ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:30 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "eğitim kampları" ve "psikoloji ile edebiyat okumaları" programları ara vermeden devam ediyor.Deneyimli akademisyen ve eğitimcilerin tecrübe ve bilgilerini paylaştığı faaliyetlerde Karacaali Eğitim ve Motivasyon Kampının 20-21 Nisan tarihlerindeki konukları Büyükorhan Çok Programlı Lisesi öğrencileri oldu.

Kamplar büyük ilgi görüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "eğitim kampları" ve "psikoloji ile edebiyat okumaları" programları ara vermeden devam ediyor.
Deneyimli akademisyen ve eğitimcilerin tecrübe ve bilgilerini paylaştığı faaliyetlerde Karacaali Eğitim ve Motivasyon Kampının 20-21 Nisan tarihlerindeki konukları Büyükorhan Çok Programlı Lisesi öğrencileri oldu. Seksen öğrencinin yer aldığı etkinlikte Dr. Akif Hayta ve Eğitimci Leyla Asan tarafından etkili kitap okuma, soru çözme, sınav kaygısını giderme, zaman yönetimi konularında eğitimler verildi. Doğa ve deniz ile iç içe bulunan Karacaali Kamp Merkezi’nin tadını çıkaran öğrenciler, verimli geçen etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediyesi yetkililerine memnuniyetlerini iletti.
Görükle Gençlik Merkezi’nde yapılan ve Dr. Akif Hayta tarafından sunumu gerçekleştirilen Psikoloji ile Edebiyat okumaları etkinliği önceden belirlenen kitaplarla devam etti. İlgi gören programda Guillermo Rosales’in ’Felaketzedeler evi’ ile Bjornstjerne Bjonson’un ’Mutlu çocuk’ isimli kitaplar okunarak kritiği yapıldı.

Kamplar büyük ilgi görüyor

Kamplar büyük ilgi görüyor

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