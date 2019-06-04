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Kampta akrep soktu, UMKE ve Sahil Güvenlik kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 14:13 | Son Güncelleme

  KURTARMA OPERASYONU DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ ANTALYA'da, kamp yaptığı koyda kolunu akrep sokan İrem Yılmaz (27), Sahil Güvenlik ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından yeri 'drone' ile tespit edildikten sonra botla alınıp, hastaneye kaldırıldı.

KURTARMA OPERASYONU DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

ANTALYA'da, kamp yaptığı koyda kolunu akrep sokan İrem Yılmaz (27), Sahil Güvenlik ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından yeri 'drone' ile tespit edildikten sonra botla alınıp, hastaneye kaldırıldı. Tahliye operasyonu, drone ile havadan görüntülendi.
Antalya'nın Olimpos ve Adrasan sahilleri arasındaki koyda arkadaşıyla kamp İrem Yılmaz'ın, bölgedeki Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktığı sırada sol kolunu akrep soktu. Yaklaşık 3 kilometre yürüyerek koya geri dönen ve kolu uyuşmaya başlayan İrem Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Antalya Sahil Güvenlik ve UMKE ekipleri, Yılmaz'ın tarif ettiği bölgeye karadan ulaşım olmadığını öğrenince, denizden kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait TCSG 105 botuyla bölgeye gitti. Yılmaz'ın yardım beklediği koy, UMKE'nin arama kurtarma dronuyla tespit edildi. Koya ulaşan ekipler, Yılmaz'a ilk müdahaleyi botta yaptı. Genel sağlık durumu iyi olan İrem Yılmaz, botla alınıp, Çıralı Sahili'nde bulunan ambulansa götürüldü. Yılmaz, Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi edilirken, tahliye operasyonu havadan drone ile görüntülendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Sahil güvenliğin gidişi
-Kadının kurtarılması
-Kadına ilk müdahale
-Kadının ambulansa getirillmesi
-UMKE ekipleri müdahale
-Detaylar
Dosya adı: akrep sokan kadını kurtarma
Haber: Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)

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