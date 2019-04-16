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Kampta eğitimler tam gaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 12:42 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından liselere giriş ve üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik düzenlenen Gemlik Karacaali Eğitim ve Motivasyon Kampı’nda eğitimler sürüyor.Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve haziran ayına kadar devam edecek olan Karacaali Eğitim ve Motivasyon Kampı’nın bu haftaki konukları Yenişehir TOKİ Orhangazi Ortaokulu öğrencileri oldu.

Kampta eğitimler tam gaz

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından liselere giriş ve üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik düzenlenen Gemlik Karacaali Eğitim ve Motivasyon Kampı’nda eğitimler sürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve haziran ayına kadar devam edecek olan Karacaali Eğitim ve Motivasyon Kampı’nın bu haftaki konukları Yenişehir TOKİ Orhangazi Ortaokulu öğrencileri oldu. Eğitimin ilk gününde Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akif Hayta, temel gençlik dönemi soruları ve cevapları, kaygı ve depresyon, kimlik sorunları, kültür ve değer sorunları, okuma, yazma ve düşünme, etkili kitap okuma ve değerlendirebilme, okuduğunu yorumlama ve yazabilme üzerine gençleri bilgilendirdi. Eğitimin ikinci gününde de uzman eğitimci Leyla Asan, problem çözme teknikleri, sınav kaygısı, motivasyon, zaman yönetimi ve etkili ders çalışma teknikleri üzerine eğitim verdi.
Eğitimlere katılan gençler kamptaki boş vakitlerini de okçuluk, dart, masa tenisi, satranç, mangala, badminton, plaj voleybolu ve plaj futbolu gibi faaliyetler de değerlendirdi.

Kampta eğitimler tam gaz

Kampta eğitimler tam gaz

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