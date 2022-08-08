Kampta ışıklandırmayı dert olmaktan çıkarmak isteyenler için en iyi kamp lambaları

Güzel bir kamp akşamı, ateşinizi yaktınız ve yıldızların keyfini çıkarıyorsunuz. Her şey çok güzel ancak ışığa duyduğunuzda kamp lambanız olmazsa zorluk yaşayabilirsiniz. "Ama ben hiç daha önce kamp yapmadım, ne alacağımı bilemiyorum." diyorsanız sizin için bir araya getirdiğimiz, çok fonksiyonlu ve kullanışlı en iyi kamp lambası seçeneklerine beraber göz atalım.

1. Kamp akşamlarının vazgeçilmezi: Brennenstuhl Bluetooth Mıknatıs ve Kancalı 350 Lm Outdoor Kamp Lambası ve Powerbank

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En iyi kamp lambası seçenekleri arasında yer alan Brennenstuhl Bluetooth Mıknatıs ve Kancalı 350 Lm Outdoor Kamp Lambası ve Powerbank, işlevsel özellikleri ile kamplarda asla yanınızdan ayırmayacağınız bir ürün. Lambanın aydınlatması %100, %30 ve %10 gibi farklı seviyelere ayarlanabilir. Bu sayede ürün ister güçlü bir aydınlatma aracı ister gece lambası olarak kullanılabilir. Lambanın gece modu ile kırmızı loş ışık açılabilir, böylece ürün uyurken kullanılabilir. Bu mod aynı zamanda SOS sinyali olarak da işlev görür. Ürün, üç watt gücündeki dahili Bluetooth hoparlörü ve powerbank işlevi ile kamp hayatını çok kolaylaştırır.

2. Hem uygun fiyatlı hem fonksiyonel: Yopigo G-280w Solar Şarjlı Powerbank Özellikli Kamp Lambası

Yopigo G-280w Solar Şarjlı Powerbank Özellikli Kamp Lambası, güneş enerjili kamp lambası seçeneklerinden biri. 280 watt ultra güçlü lambası sayesinde iyi bir aydınlatma sağlayan ürün, portatif yapısı ile kamp etkinliklerinde her zaman yanınıza alacağınız ekipmanlar arasında yer alır. 3000 lümen gücündeki fener, 360 derece aydınlatma özelliğine sahip. Güneş enerjisi ile kendini şarj edebilen ürün, portatif el feneri veya masa lambası olarak da kullanılabilir. IPX65 sınıfı su geçirmez özelliğe sahip olması sayesinde her türlü hava koşulunda ister iç ister dış aydınlatmada tercih edilebilir.

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3. Gerçek kampçıların tercihi: FreeCamp Calcus Kamp Lambası

60 adet süper parlak LED ampul ile çalışan FreeCamp Calcus Kamp Lambası, sık sık kampa gidenlerin tercih ettiği ürünler arasında yer alır. Kamp lambası tavsiyesi yapılacağı zaman mutlaka adı geçen ürün, üç adet AAA pil ile çalışır. Kamp lambası sayesinde kamp akşamları çok daha eğlenceli bir hâle gelir. Ürünün ana aydınlatma modunda 15 LED ve 30 LED açma, meşale modunda 3 LED ve 15 LED açma şeklinde farklı fonksiyonlar bulunur. Kitap kurtları, ürünün okuma lambası fonksiyonunu da kullanabilir.

4. Li-Ion bataryanın gücü: FreeCamp Milky Şarjlı Kamp Lambası

FreeCamp Milky Şarjlı Kamp Lambası, şarj edilebilir li-ion bataryası sayesinde en iyi kamp lambası seçenekleri arasında yer alır. Ürünün 4000 mAh gücündeki bataryası, tam olarak şarj olduktan sonra sekiz saat civarında aydınlatma yapmasını sağlar. Telefon şarjı için de kullanılabilen bu ürün, üzerinde yer alan LED ışıklar sayesinde kullanıcıyı bilgilendirebilir. Kırmızı yanıp sönen ışık, şarj işleminin devam ettiğini; kırmızı yanan ışık, bataryanın dolduğunu ve yeşil ışık ise ürünün telefonu şarj ettiğini gösterir. Ürünün aydınlatma kuvvetinin %0'dan %100'e kadar ayarlanabilmesi sayesinde lamba, kamp alanlarında her türlü ihtiyaç için kullanılabilir.

5. Güneş enerjisinden faydalanın: Redmoon At-903 Güneş Enerjili Solar Şarjlı Bluetoothlu MP3 Radyolu Çadır Kamp Aydınlatma Fener Seti

Radyo işlevi ile internetin çekmediği kamp alanlarında yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz Redmoon At-903 Güneş Enerjili Solar Şarjlı Bluetoothlu MP3 Radyolu Çadır Kamp Aydınlatma Fener Seti birçok farklı fonksiyona sahip. Flash bellek üzerinden de müzik çalabilen bu set, üç adet LED ampul ile kamp alanını tamamen aydınlatmada kullanılabilir. Ürünün 9000 mAh gücündeki bataryasını telefon şarjı gibi farklı özellikler için de kullanabilirsiniz. En önemlisi ise bütün bu işleri güneş enerjisinden faydalanarak yapabilir, böylelikle kamp sürenizi istediğiniz kadar uzatabilirsiniz.

6. Retro görünümü ile çok şık: Dempower Güneş Enerjisi ile Çalışan Powerbank Özellikli Kamp Feneri

En iyi şarjlı kamp lambası seçenekleri arasında yer alan Dempower Güneş Enerjisi ile Çalışan Powerbank Özellikli Kamp Feneri, retro tasarımı ile şık bir görünüm kazanır. Çok fonksiyonlu yapısıyla da beğenilen ürün, güneş enerjisinden faydalanarak kendini şarj edebilir. Güneş enerjisi haricinde USB veya prizle de şarj olabilir. Portatif tasarımı ile çantada kolaylıkla taşınabilir. Lambanın çift taraflı tutma kulpu ile ürünü hem taşımak hem asmak çok kolay. Kamp lambası, 16 saate varan aydınlatma performansı sağlayabilir. Size de kampın keyfini sürmek kalır.

7. Uygun fiyatlı bir kamp lambası arayanlara: Petrix Ledli Kamp Lambası

Üç adet AA pil ile çalışan Petrix Ledli Kamp Lambası, pratik kullanımı ve güçlü aydınlatması sayesinde kampçıların en çok beğendiği ürünler arasında. Doğada, kampta veya evin bahçesinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu ürün; pilli yapısı sayesinde kablosuz şekilde aydınlatma sağlar. Askı ipi ile istenilen yere asılabilen ürün, şık ve tatlı görüntüsüyle de çok beğenilir. Ürün, buğulu dış gövdesi sayesinde gözlerinizi almadan yeterli aydınlatma sağlar. Oldukça hafif yapısı ile lambayı her yere yanınızda taşıyabilirsiniz. Üç kademeden ihtiyacınız olanı seçerek yeterli aydınlatma oluşturabilirsiniz.

8. Kolayca taşınabilir: Summit Pinnacle Silicone Pop Up Kamp Lambası

İşlevsel bir kamp feneri olan Summit Pinnacle Silicone Pop Up Kamp Lambası, kolayca taşınabilen yapısı ile özellikle araçsız kamp yapanların ilk tercihleri arasında yer alır. Hafif gövdesi ve pop up özelliği sayesinde çantanızda neredeyse yer kaplamaz. İki farklı parlaklık ayarı bulunan lambanın yanıp sönme özelliği de var. RGB renk değişimi imkânı da veren ürün, koyu silikon gövdesinden çıkan ışıkla göz almadan aydınlatma sağlar. Arka kısmında yer alan kancası ile herhangi bir yere asılarak kullanılabilir. Hafif ve kullanışlı bir ürün arayanlar için kompakt tasarımı ile oldukça ideal.

9. Basit tasarım, güçlü ışık, pratik kullanım: Fujixa USB Şarj Çıkışlı LED Işıldak

Fujixa USB Şarj Çıkışlı Işıldak, LEDli ürün tercih edenler için oldukça ideal. 24 adet LED lambası ile 80 saate varan aydınlatma sağlayabilen bu ürün herkesin ihtiyacı. Kolayca taşınabilmesi için kulplu tasarım ile sunulan lamba, güçlü ışığı ile her türlü ortamı anında aydınlatabilir. USB çıkışı ile telefonlarınızı da şarj edebilir. Uzun saatler boyu elektriksiz kalınacak ortamlarda güçlü bir aydınlatma isteyenlerin tercih edebileceği ürünün üzerinde 6V 3 Ah akü bulunur. Bu sayede ihtiyaç duyuldukça şarj edilebilir.

10. Kampların olmazsa olmazı kafa lambaları: Ledlenser Kafa Feneri

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Profesyonel kampçılar kafa lambasının önemini çok iyi bilir. Kamp lambası önerilerinde kendine yer bulan Ledlenser Kafa Feneri, kullanışlı yapısıyla her kampçının birincil ihtiyaçları arasında yer alır. Diğer lambalar her ne kadar ortam aydınlatmasında kullanılsa da kafa lambası direkt bakılan noktayı aydınlattığı ve eller serbest şekilde kullanıldığı için en gerekli ihtiyaçlar arasında yer alır. Ürünün 120 lümen olan aydınlatma gücü, 5 lümene kadar düşürülebilir. Aydınlatma mesafesi 20-100 metre arasında değiştirilebilir. Kafa feneri, toplamda 60 saate kadar aydınlatma sağlayabilir.