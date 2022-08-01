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Kampta rahatına düşkün olanlar için en rahat ve sağlıklı kamp yatağı tavsiyeleri

29.07.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehir hayatından uzakta, doğayla iç içe huzuru yakaladığınız kamplar sizin de olmazsa olmazlarınız arasında mı yer alıyor? Kamp yaparken evinizin rahatlığını aratmayacak kamp yatağı kullanmanız, vücut ağrıları yaşamamak ve kalite uyku uyumak için oldukça önemli. Kampta rahatına düşkün olanlar, konforlu ve sağlıklı en iyi kamp yatağı tavsiyelerini sizler için derledik. Haydi, detaylara.

Kampta rahatına düşkün olanlar için en rahat ve sağlıklı kamp yatağı tavsiyeleri

Siz de zorlu kamp şartlarını iyileştirip rahat bir uyku uyumak istiyorsanız portatif ve kullanışlı kamp yatağına sahip olmalısınız. Kamp yatakları şişirilebilir, katlanabilir, tek ve çift kişilik boyutta olma gibi farklı özelliklerde bulunuyor. Pompayla ya da kendi taşıma çantasıyla şişirebileceğiniz farklı ürünleri bir araya getirdik. Katlanıldığında hiç yer kaplamayan ve istediğiniz her yere kolayca taşıyabileceğiniz uzun ömürlü kamp yataklarına detaylı olarak göz atmaya ne dersiniz?

1. Kendiliğinden şişen pratik bir ürün arayanlara: Clostnature Şişme Kamp Yatağı Mat

Kampta rahatına düşkün olanlar için en rahat ve sağlıklı kamp yatağı tavsiyeleri

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Listemizin ilk sırasındaki kamp yatağı tavsiyesi, Clostnature markasının ürünü. Kendiliğinden şişen Clostnature Şişme Kamp Yatağı Mat, yastıkla birlikte ideal ve rahat bir uyku sağlıyor. Köpük dolgusu sayesinde soğuk zemini yalıtarak rahatsız olmanızı engelliyor. 1.5 kg ağırlık ve 3.8 cm kalınlıktaki ürünü rahatlıkla gittiğiniz her yere taşıyabilirsiniz. Genişletilmiş valf ile donatılan kamp uyku pedi, hızlı ve kolay şekilde şişirilip söndürülüyor. Katlanır kamp yatağını şişirmek için tek yapmanız gereken, valfı açmak ve köpüğün genişlemesiyle matın şişmesini beklemek. İşte bu kadar!

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2. Terleme yapmayan kadife kumaşıyla: Bestway Çift Kişilik Şişme Yatak

Kampta rahatına düşkün olanlar için en rahat ve sağlıklı kamp yatağı tavsiyeleri

Bestway Çift Kişilik Şişme Yatak ile rahat bir kamp deneyimi yaşamaya hazır mısınız? Özel hazırlanmış terleme yapmayan kadife kaplamaya sahip ürün, vinil malzemeden üretiliyor. Sıkıştırılmış yünlü kadife kaplama yüzeyi sayesinde yatağın üzerine hiçbir şey örtmeye gerek kalmadan rahatça kullanabilirsiniz. Ergonomik tasarımlı şişme yatak, güvenilir ve rahat bir uyku yaşatıyor. Hava odacıkları sistemi, havanın yatağa eşit olarak dağılmasını sağlıyor. Bu sayede yatakta hiçbir sarkma ve deformasyon meydana gelmiyor. Şişme yatak toplam 270 kg taşıma kapasitesine sahip. Ayrıca ürünün yanında iki adet yastık ve bir adet büyük el pompası, hediye olarak geliyor.

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3. Entegre yastık ve hava kabarcığı tasarımı ile: Jemulice Kamp Matı

Kampta rahatına düşkün olanlar için en rahat ve sağlıklı kamp yatağı tavsiyeleri

Jemulice Kamp Matı, kamptayken kendinizi evinizde gibi hissettirmeyi amaçlıyor. Kamp yatağı çift kişilik kullanıma uygun boyutuyla konfor vadediyor. Şişirildikten sonra 10 cm kalınlığa ulaşan ürün, soğuk ve pürüzlü zeminden vücudunuzu uzak tutuyor. Bu sayede uykunuz için maksimum rahatlık ve sıcaklık sağlıyor. Entegre yastık ve hava kabarcığı tasarımlı, çift yalıtımlı ürün; tüm basınç noktalarını ergonomik olarak destekleyip daha iyi bir vücut ve boyun desteği sunuyor. Şişirmek için tek yapmanız gereken şey, ayağınızla hava girişi kısmına bastırmak. Böylece ürünü hava pompası ya da ağzınızla şişirmeniz gerekmiyor. Cilt dostu ürün, su geçirmiyor.

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4. Vücudunuzu saran kavisli tasarımla rahat uyku: TREKOLOGY Şişirilebilir Kamp Hava Yatağı

Kampta rahatına düşkün olanlar için en rahat ve sağlıklı kamp yatağı tavsiyeleri

Trekology Şişirilebilir Kamp Hava Yatağı, vücudu saran kavisli tasarımıyla daha iyi bir uyku uyumanıza yardımcı oluyor. Üründe yatağı daha hızlı şişirmek için geniş havalandırma girişi bulunuyor. Çok hafif olan geliştirilmiş 40D malzemesi, dış mekânlarda kullanıma uygun ve oldukça uzun ömürlü. Ürünün kaliteli yapısı; soğuk, ıslak, düz olmayan zeminlerde bile sıcak ve rahat bir şekilde uyumanızı sağlıyor. Şişirildiğinde zeminden 10 cm yüksek olan hava yatağı, iyi bir uyku için ihtiyaç duyacağınız her şeyi sunuyor. 18.5x12 cm boyutundaki ürün, 750 gram ağırlığında olduğu için son derece kolay taşınıyor.

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5. Ekstra pompaya ihtiyaç duymadan taşıma çantası ile şişirebileceğiniz: Binbirreyon Çift Kişilik Outdoor Yastıklı Pompalı Şişme Yatak

Kampta rahatına düşkün olanlar için en rahat ve sağlıklı kamp yatağı tavsiyeleri

Kaliteli ve pratik kamp yatağı tavsiyesi isteyenler için harika bir önerimiz var. Binbirreyon Çift Kişilik Outdoor Yastıklı Pompalı Şişme Yatak, yenilikçi sistemi sayesinde 90 saniye içinde şişiyor. Üstelik ürünü şişirmek için herhangi bir pompaya ihtiyacınız yok! Taşıma çantası aynı zamanda ürünün pompası olma özelliğini taşıyor. ''Kamp yatağı nasıl şişirilir?'' sorusu aklınızı karıştırdıysa hemen yanıtlayalım. Yatağı şişirmek için taşıma çantasını valfe bağlayın. Torbayı açıp bol miktarda hava yakalamak için aşağı yukarı sallayın. Havayı içerde tutmak için torbanın açık ucunu toplayın. Yatak tamamen şişene kadar bu adımları tekrarlayın.

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6. Gittiğiniz her yerde yanınızda taşıyabileceğiniz: Bysay Taşınabilir Katlanır Plaj Kamp Yatağı

Kampta rahatına düşkün olanlar için en rahat ve sağlıklı kamp yatağı tavsiyeleri

Katlanır kamp yatağı önerisi isteyenler için harika bir ürünle karşınızdayız. Her yere yanınızda götürebileceğiniz Bysay Taşınabilir Katlanabilir Kamp Yatağı, kamp keyfinizi katlayacak. Kalitesiyle uzun yıllar size eşlik edecek ürün, daha rahat ve konforlu uyku uyumanızı sağlıyor. Sıvı geçirmeyen kumaşı, yağmur gibi kötü hava koşullarından etkilenmiyor. Her parçasında fermuar olduğu için kirlendiğinde süngerini kolayca çıkarıp kılıfı yıkayabilirsiniz. 180x65x4 cm boyutuyla tek kişilik çadırlarda bile rahatlıkla kullanılabilen kamp yatağı, pratik ve konforlu yapısıyla favori kamp ürününüz olmaya aday!

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7. Vücut kıvrımlarına uygun, ergonomik tasarım: Unigear Şişme Kamp Yatağı

Kampta rahatına düşkün olanlar için en rahat ve sağlıklı kamp yatağı tavsiyeleri

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Unigear Şişme Kamp Yatağı, 3 inçlik kalınlığıyla size rahat bir uyku deneyimi yaşatmak için stabilite ve destek sağlıyor. Üç mevsim konfor için R değeri iki olan yatak, uyurken yeterli sıcaklık ve koruma sağlıyor. Böylece uykunuzu kademeli olarak iyileştiriyor. Ergonomik tasarıma sahip ürün, vücudunuzun sırt, bel, bacak ve ayak bileği kıvrımlarına uygun olarak tasarlanıyor. Katlanır özellikteki yatak ile doğanın içinde evinizde gibi hissetmeniz mümkün. İyileştirilmiş yırtılma direncine ve sessizliğe sahip elmas desenli 40D 310T naylona sahip ürünün 150D Oxford malzemesi, su geçirmiyor.

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8. Kuş tüyü yatakta yatıyormuş hissi için: Harsso Ultra Hafif Şişme Kamp Minderi

Kampta rahatına düşkün olanlar için en rahat ve sağlıklı kamp yatağı tavsiyeleri

En iyi şişme kamp yatağı listesinde yer alan Harsso Ultra Hafif Şişme Kamp Minderi, kuş tüyü gibi hafif yapısıyla gönüllerde taht kuruyor. Optimum konfor için 14 cm kalınlıkta tasarlanan ürün, diğer kamp yataklarına kıyasla daha kalın ve geniş. Bu yapısı, zemindeki ıslaklık ve sert taşlardan sizi koruyor. Ergonomik hava hücresi tasarımı, rahatlığınızı destekleyerek farklı uyku pozisyonlarında konforlu olmanızı sağlıyor. Kamp yatağı tek kişilik olduğu için küçük çadırlarda da rahatlıkla kullanılıyor. 850 gram ağırlığındaki yatak, kolay taşınıyor. Katlandığında sadece ince su şişesi boyutunu alan yatak, sırt çantasının yan cebine bile sığıyor.

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9. Kaliteli ve uzun ömürlü: Intex Dura-Beam Tek Kişilik Ev Kamp Yatağı

Kampta rahatına düşkün olanlar için en rahat ve sağlıklı kamp yatağı tavsiyeleri

Intex Dura-Beam Tek Kişilik Ev Kamp Yatağı, listemizin en ucuz kamp yatağı. Sıkıştırılmış yünlü kadife kaplama yüzeye sahip ürünü üzerine hiçbir şey örtmeden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şişirilebilir yatağı pompa yardımıyla kolayca şişirebilirsiniz. Ürün, havayı eşit olarak dağıtan sistemi sayesinde sarkma yapmıyor ve hiçbir şekilde deforme olmuyor. Kendi rahatlığınıza göre yatağın sertliğini ve yumuşaklığını ayarlayabilirsiniz. 0.52 mm vinil malzemeden üretilen ürün, kaliteli ve uzun ömürlü. Kamp yatağını çadırda, kampta veya evde misafirleriniz ve kendiniz için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

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10. Yoğun hava hücresi yapısıyla: SANON Uyku Matı

Kampta rahatına düşkün olanlar için en rahat ve sağlıklı kamp yatağı tavsiyeleri

Listemizin son sırasında Sanon Uyku Matı yer alıyor. Sadece 10-15 nefes ile kolayca şişirilebilen ürünün kalın hava hücreleri, hava hareketini sınırlıyor. Havayı içinde tutmak için özenle tasarlanan şişme uyku matı kamp, uyku tulumu, hamak ve çadır için oldukça uygun. Ultra hafiflikteki ürün, sırt çantasıyla taşınabildiğinden seyahatler için de oldukça ideal. Yırtılmaz naylon kumaştan üretilen ürün, su ve nem geçirmiyor. Yoğun hava hücresi yapısı, 200 kg’a kadar olan ağırlıkları taşıyabiliyor. Ürünün boyutu, 182x57x2.5 cm. Kamp yatağı yapımı için ürünü kısa sürede şişirip kullanıma hazır hâle getirebilirsiniz.

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