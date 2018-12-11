Kampüs karşındaki şüpheli valizden giysi ve makyaj malzemeleri çıktı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi Germiyan Kampüsü karşısında, yol kenarındaki yeşillik alana bırakılan valiz, bomba korkusu yaşattı. Bomba imha uzmanının kontrollü olarak patlattığı valizden kadın kıyafetleri, makyaj malzemeleri ve saç kurutma makinesi ile tuvalet kağıtları çıktı. Kütahya- Afyonkarahisar Karayolu'nun 3'üncü kilometresinde bulunan DPÜ Germiyan Kampüsü karşısında öğle saatlerinde sahipsiz valiz görenler polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli valizin etrafına güvenlik şeridi çekerek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Yolu araç ve yaya trafiğine de kapattı. Kısa süre sonra gelen bomba imha uzmanı, özel giysilerini giydikten sonra valizi kontollü olarak patlattı. Valizdenkadın kıyafetleri, makyaj malzemeleri, bir saç kurutma makinesi ile tuvalet kağıtları çıktı. Eşyalar polis ekipleri tarafından toplandıktan sonra yol trafiğe açıldı.

