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"Kampüse Hoşgeldin" 500 bin gence ulaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2018 11:29 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığınca hazırlanan "Kampüse Hoşgeldin" projesi ile 81 ilde üniversiteye başlayan öğrencilere, okuyacakları şehre ve üniversiteye adaptasyon, barınma ve burs imkanları hakkında rehberlik hizmeti sunuluyor - 2016 yılında başlayan projede şimdiye kadar yaklaşık 500 bin öğrenciye rehberlik hizmeti verildi - Proje için hazırlanan yeni tanıtım videosunda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Hazine ve Maliye, Dışişleri, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm Bakanları da yaptıkları esprilerle yer aldı - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş: - "Kampüse Hoşgeldin, tam da bu yeni dönemde genç kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştığımız, gittiği şehirde, hayatının bu yeni döneminde hem kendisini neler beklediğini hem de bu yeni dönemi nasıl daha verimli bir şekilde değerlendirebileceği hususunda ona yardımcı olmaya çalıştığımız bir proje"

FATİH TÜRKYILMAZ - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığınca hazırlanan ve 2016'da hayata geçen "Kampüse Hoşgeldin" projesi ile 81 ilde üniversiteye başlayan yaklaşık 500 bin öğrenciye, okuyacakları üniversiteye ve yaşayacakları şehre adaptasyon, barınma ve burs imkanları hakkında rehberlik hizmeti verildi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kampüse Hoşgeldin" projesi ile üniversiteye yeni başlayan öğrencileri karşılayarak, olası sıkıntılarına yönelik çözüm ürettiklerini söyledi.

Büyükgümüş, üniversite eğitiminin, çoğu zaman şehir değiştirilmesiyle başlayan yeni bir yaşantı olduğuna işaret ederek, "Kampüse Hoşgeldin, tam da bu yeni dönemde genç kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştığımız, gittiği şehirde, hayatının bu yeni döneminde hem kendisini neler beklediğini hem de bu yeni dönemi nasıl daha verimli bir şekilde değerlendirebileceği hususunda ona yardımcı olmaya çalıştığımız bir proje." dedi.

Gençleri havaalanlarında, otogarlarda veya üniversite kampüs kapılarında karşıladıklarını aktaran Büyükgümüş, proje sayesinde, gençlerle tanıştıklarını ve planlanan etkinliklerden bahsettiklerini belirtti.

- "500 bin gence temas ettik"

"Kampüse Hoşgeldin projemizle şu an itibarıyla 500 bin gence temas ettik, 125 bin genç kardeşimiz de 'Bu platformun bir parçası olmak ve yapacağınız etkinliklere, üniversitede yapılacak çalışmalara katılmak istiyorum' diyerek çalışmalarımıza dahil oldu." ifadelerini kullanan Büyükgümüş, söz konusu gençlerin derslerine yardımcı olmak ve kendilerini geliştirmeleri için yapması gerekenlere ilişkin rehberlik çalışması başlatacaklarını bildirdi.

Projenin, üniversite öğrencilerinin yaşadığı sıkıntıları çözmek fikriyle başladığını ve geliştiğini hatırlatan Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni bir şehre gittiği zaman öğrenci kardeşimiz hangi sıkıntıları çekecekse biz hepsine cevap üretmek için çalışıyoruz. Barınma noktasında yurt yahut ev olanakları ile ilgili öğrencileri bilgilendiriyoruz. Bunun yanında hangi bursların kendisi için uygun olabileceğiyle alakalı danışmanlık veriyoruz. Çünkü önemli olan şey ilk başta bilgidir, haberdar olmaktır. Kardeşlerimiz yeni bir şehre geldiler, hızlı bir şekilde yaşadıkları şehirle kaynaşmalarını, kendi bölümlerinde okuyan diğer arkadaşlarımızla tanıştırmayı hedefliyoruz.

Biz bu projeyi gönüllü bir hareket olarak organize ediyoruz. 125 bin kişi arasında parti teşkilatımızda olan arkadaşlarımız da olmayan arkadaşlarımız da var. Bizim işimiz sadece koordine ederek, arkadaşlarımızın karşılacakları zorluklara yardımcı olmak. Aynı zamanda kendimizi de tanıtıyor, çalışmalarımızdan bahsediyoruz. Yan aktivite olarak gençlik kollarımızın tanıtımını gerçekleştiriyoruz."

- "Kızılcahamam Kampı'nda gençlerimizi siyasilerle buluşturuyoruz"

Büyükgümüş, öğrencilere yaşadıkları şehri tanıtıcı kültür gezileri düzenlediklerini belirterek zaman zaman gençlerin bakanlar ve milletvekilleriyle buluşturulduğu programlar da organize edildiğini kaydetti.

Üniversiteye yerleşen ve eğitim gören genç sayısının her sene arttığını vurgulayan Büyükgümüş, "Birinci önceliğimiz daha fazla gence ulaşmak, ikincisi ise bu projeyi yıllara yayılan daha güçlü bir proje haline getirerek bundan faydalananların kendi içinde tecrübe paylaşımı yaptıkları platform olmasını sağlamaktır." dedi.

- "Kampüse Hoşgeldin" videosu hazırlandı

Öte yandan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığınca, "Kampüse Hoş Geldin" projesinin tanıtımı için yeni bir video da hazırlandı. Bakanların da yer aldığı ilk tanıtım videosunun ikincisi de kamuoyu ile paylaşıldı.

Esprili bir dille hazırlanan yeni tanıtım videosunda, bu kez, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ekrem Kandemir, Cevdet Yılmaz, Hamza Dağ, Leyla Şahin Usta, Çiğdem Karaaslan, Jülide Sarıeroğlu, Mahir Ünal, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Milletvekili Alpay Özalan yer aldı.

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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş Kampüse Hoşgeldin

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