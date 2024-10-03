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  4. Kampüste acı olay! Bir anda fenalaşıp yere düştü

Kampüste acı olay! Bir anda fenalaşıp yere düştü

03.10.2024 13:44
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Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi 25 yaşındaki Elif Nur Aydın ders çıkışında bir anda fenalaşarak yere düştü. Acilen ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor.

Kampüste acı olay! Bir anda fenalaşıp yere düştü

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde acı bir olay yaşandı. 25 yaşındaki Hukuk Fakültesi öğrencisi Elif Nur Aydın ders çıkışı aniden fenalaşarak yere düştü.

KALP KRİZİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR

112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi'nde otopsi yapılacak olan Aydın'ın cenazesinin daha sonra memleketi Antalya'ya gönderilerek defnedileceği öğrenildi.

REKTÖR ŞENOCAK'TAN MESAJ

Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Şenocak, Elif Nur Aydın'ın vefatıyla ilgili yayınladığı taziye mesajında, “Hukuk Fakültemiz öğrencisi Elif Nur Aydın'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Anadolu Üniversitesi ailesine baş sağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hukuk Eskişehir öğrenci
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