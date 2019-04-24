İSTANBUL (AA) - İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin (İMÜ) TÜBİTAK ile bazı ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliğiyle düzenlediği ve iki gün sürecek bilim şenliği, binlerce öğrencinin katılımıyla başladı.

Üniversitenin güney yerleşkesinde "Kampüste Bilim, Bilimde Şenlik Var" temasıyla gerçekleştirilen bilim şenliği açılışında konuşan İMÜ Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, bilimin insanlık tarihinin vazgeçilmezi olan ve ulaşmak istediği kızıl elması olduğunu söyledi.

Bilimin önemine işaret eden Çelik, "Asırlar boyu, doğudan batıya hep bu meşaleyi sahiplenmeye çalıştık. Elbette birçok engel çıktı ama insanoğlu bu vazgeçilmez noktada sebat ve gayret etti. Bugün burada bunun neticelerini görüyoruz. İnsanoğlu aya gitti, denizlerin altına iniyor, insan genetiği ile oynuyor, silahlar geliştiriyor ama bunların tamamının insanlığın huzur ve mutluluğuna yansıyan yüzünü görmek bizim için bambaşka bir mutluluk vesilesi oluyor." ifadelerini kullandı.

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan ise bilim ve şenlik kelimelerinin bir zamanlar yan yana gelmediğini ancak bugün gelinen noktada yaşanan gelişmelerin sevindirici oluğunu dile getirdi.