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"Kampüste Bilim Bilimde Şenlik Var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 13:23 | Son Güncelleme

İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından düzenlenen Kampüste Bilim Bilimde Şenlik Var etkinliği altı ilçeden binlerce öğrencinin katılımıyla başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin (İMÜ) TÜBİTAK ile bazı ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliğiyle düzenlediği ve iki gün sürecek bilim şenliği, binlerce öğrencinin katılımıyla başladı.

Üniversitenin güney yerleşkesinde "Kampüste Bilim, Bilimde Şenlik Var" temasıyla gerçekleştirilen bilim şenliği açılışında konuşan İMÜ Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, bilimin insanlık tarihinin vazgeçilmezi olan ve ulaşmak istediği kızıl elması olduğunu söyledi.

Bilimin önemine işaret eden Çelik, "Asırlar boyu, doğudan batıya hep bu meşaleyi sahiplenmeye çalıştık. Elbette birçok engel çıktı ama insanoğlu bu vazgeçilmez noktada sebat ve gayret etti. Bugün burada bunun neticelerini görüyoruz. İnsanoğlu aya gitti, denizlerin altına iniyor, insan genetiği ile oynuyor, silahlar geliştiriyor ama bunların tamamının insanlığın huzur ve mutluluğuna yansıyan yüzünü görmek bizim için bambaşka bir mutluluk vesilesi oluyor." ifadelerini kullandı.

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan ise bilim ve şenlik kelimelerinin bir zamanlar yan yana gelmediğini ancak bugün gelinen noktada yaşanan gelişmelerin sevindirici oluğunu dile getirdi.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Can, projenin 4007 TÜBİTAK projesi kapsamında düzenlendiğini ve iki gün süreceğini belirtti.

Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Maltepe ve Beyoğlu ilçe milli eğitim müdürlüklerinin de projeye destek verdiğini bildiren Can, şöyle konuştu:

"Projemizin amacı, toplumda bilimsel olguların fark edilmesi, merak, araştırma, sorgulama, öğrenme isteklerinin tetiklenmesi. Aynı zamanda toplumdaki bireylerin bütünleşerek bir farkındalık oluşturarak bilime ilgiliyi artırmayı hedefliyoruz. Fizik Mühendisliği bölümümüz öncülüğünde gerçekleştirilen aktivitede kurulan 37 atölyemiz ve bunların altında da onar tane farklı disiplinler arası laboratuvarlar oluşturuldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden toplam 55 bin öğrenciyi iki gün boyunca burada ağırlayacağız."

Can, şenlikte kodlama ile robotik tasarım, doğa ile bilim, akıllı sayılar ve matematik, DNA tasarımı, akıl oyunları başlıklardan oluşan 37 farklı atölye oluşturduklarını aktararak İMÜ'nün laboratuvar atölyelerinde tasarlanan kimya, fizik, moleküler biyoloji gösteri deneyleri ile akıllı elektronik devrelerin sergilediği performans ve beyni verimli kullanmanın yollarını anlatan gösteriler düzenleneceğini kaydetti.

Tüm öğrencilere açık olan bilim şenliği yarın akşama kadar İMÜ güney yerleşkesinde açık olacak.

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İMÜ Bilim Şenliği İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Rektörü Prof. Dr. Gülfetti

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