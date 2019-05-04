Kampüste şenlik var

Yunus Emre Kampüsü Şenlik Alanı’nda düzenlenen Anadolu Üniversitesi Geleneksel Kampüs Şenliklerinde, yabancı ülkelerden okumak için Anadolu Üniversitesine gelen misafir öğrencilerin yanı sıra farklı fakülte, yüksekokul, birim ve öğrenci kulüpleri stant açtı.

Ülke, kulüp ve fakülte faaliyetlerini tanıtan öğrenciler gün boyu keyifli vakit geçirdi. Panayıra katılan üniversitede eğitim gören farklı ülkelerden öğrencilere gelen misafirler tarafından yoğun ilgi vardı. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ve Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) tarafından açılan stantlarda, dünyanın birçok ülkesinden eğitim görmek için üniversiteye gelen öğrenciler, yöresel kıyafetleri ve ülkelerine özgü yemeklerle kendi kültürlerini tanıtma imkânı buldu. Panayır alanında yabancı öğrencilerin yerel kıyafetlerle yaptıkları yöresel danslar izleyenlerin beğenisi toplandı.

“Bu Türk ve yabancı öğrenciler arasında bir kaynaşma sağlıyor”

Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Dr. Ferdi Bozkurt üniversite tarafından hazırlanan bahar şenliğe yabancı öğrencilerin katılım ile ilgili konuştu. Ferdi Bozkurt, “Türkçe Öğretimi Merkezi olarak, bugün 44 ülke var aramızda. 13 tane masamız var. Bütün ülkelerimiz hazırlıkları yaptı. Yiyeceklerimiz, içeceklerimiz yaptı. Bir kısım ikram, bir kısım ücretli olarak konuklarımıza ikram etmekteler. Kendi kütlülerini tanıtıyorlar. Burada Türk öğrencilerimiz var kampüste şuanda, bu Türk öğrenciler ile uluslararası öğrenciler artasında çok iyi bir kaynaşma sağlıyor” şeklinde konuştu.