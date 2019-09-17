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Kampüste traktörün altında kalan Sezen son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 17:29 | Son Güncelleme

İzmir’de Ege Üniversitesi kampüsü içinde traktörün altında kalarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki genç kız son yolculuğuna uğurlandı.Dün Ege Üniversitesi kampüsü içinde sulama traktörünün altında kalarak hayatını kaybeden Sezen Zambak (23), son yolculuğuna uğurlandı.

Kampüste traktörün altında kalan Sezen son yolculuğuna uğurlandı

İzmir’de Ege Üniversitesi kampüsü içinde traktörün altında kalarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki genç kız son yolculuğuna uğurlandı.
Dün Ege Üniversitesi kampüsü içinde sulama traktörünün altında kalarak hayatını kaybeden Sezen Zambak (23), son yolculuğuna uğurlandı. Geçen sene dereceyle mezun olduğu ve AR-GE ekibinde yer aldığı Ege Üniversitesinde yapılan törenin ardından Çakmak’ın cenazesi Çiğli’deki evinin yanında bulunan Yaka Camii’ne getirildi. Cenazeye talihsiz genç kızın ailesinin yanı sıra akrabaları ve arkadaşları katıldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da cenaze törenine katılarak acılı aileye destek oldu. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazında gözyaşları sel oldu. Kılınan namazın ardından Çakmak’ın cenazesi Çiğli Mezarlığı’na defnedildi.

Kampüste traktörün altında kalan Sezen son yolculuğuna uğurlandı

Kampüste traktörün altında kalan Sezen son yolculuğuna uğurlandı

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