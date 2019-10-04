Kampüsteki ağaçlar, öğrencilerin kuş yuvalarıyla renklendi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler Yayla İlkokulu öğrencileri, İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki ağaçlara yaptıkları kuş evlerini yerleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nde etkinlik düzenlendi.

İTÜ Rektörlüğü ve İTÜ Gönüllülük Kulübü öğrencileri tarafından ağırlanan Bahçelievler Yayla İlkokulu'ndan 96 öğrenci, yenilenebilir malzemeyle yaptıkları ve boyadıkları kuş evlerini, İTÜ'lü öğrencilerle kampüsteki ağaçlara astı.

