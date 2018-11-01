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Kampüsteki kediler için ev yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 10:49 | Son Güncelleme

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Hayvanseverler Kulübü tarafından sahipsiz ve sokakta yaşayan kediler için kedi evi oluşturuldu.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM Atatürk Üniversitesi Hayvanseverler Kulübü tarafından sahipsiz ve sokakta yaşayan kediler için kedi evi oluşturuldu. Ahşaptan yapılan kedi evinin çevresi ise demir kafesle koruma altına alındı. Kulüp üyeleri, yardımseverlerden veya harçlıklarından biriktirerek aldıkları yiyecekleri, her gün kedi evine getiriyor. Hayvanseverler Kulübü Başkanı Tuğçe Güner, "Bu kedi evi projemiz. Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde kediler için bir barınma evi yapmak istedik. Bunu rektörlüğe proje olarak sunduk ve onaylandı. Sonucunda da bu kedi evini yaptırdık. Sadece bununla kalmayıp devamını da getiriyoruz. Küçük kedi evleri yapacağız. Bu kedi evimizin haricinde tek kapasiteli kedi evleri de yaptırmak istiyoruz. Okulumuzun atölyesinde bunuda proje olarak sunduk ve onaylandı. Projeden köpekler de faydalanabilecek. Evleri fakültelerin önüne bırakacağız. Eğer kediler bu evlerden faydalanabiliyorsa devamını getireceğiz. Evler, Erzurum'un kış şartlarına uyarlanmış bir şekilde grafik ve tasarımcı arkadaşlarımız tarafından hazırlandı. Hayvanseverlerin yardıkmlarını bekliyoruz" diye konuştu. 'HAFTANIN 7 GÜNÜ BİRİ KONTROLE GELİYOR' Soğuk ve çok kar alan Erzurum'a sokakta yaşayan hayvanların başını sokabileceği sıcak bir yuva oluşturmak istediklerini ifade eden Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencisi Hüseyin Altın ise şunları söyledi: "Kedi evi projesi benim sorumluluğum altında. Haftanın 7 gününü arkadaşlarla bölüştük. Her gün başka arkadaşlarımız kedi evine gelip, buranın temizliğini yapıyor. Burada kediler için düzenli besleme yapıyoruz. Sadece kedi evini değil, çevre temizliğini de yapıyoruz. Kampüste bulduğumuz sahipsiz kedileri getirip burada besliyoruz. Onlar da hayatlarından çok memnunlar. Yemleri bağışlarla ya da ailelerimizin bizlere gönderdiği harçlıklarıyla karşılamaya çalışıyoruz."

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