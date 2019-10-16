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Kampüsteki taciz şüphelisinin serbest kalmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 18:37 | Son Güncelleme

İZMİR'de, öğrenci olmadığı halde Ege Üniversitesi Kampüsü'ne girip, kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Aykut Y.'nin (34), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Üniversiteli Kadınlar Platformu üyeleri tepki gösterdi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, öğrenci olmadığı halde Ege Üniversitesi Kampüsü'ne girip, kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Aykut Y.'nin (34), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Üniversiteli Kadınlar Platformu üyeleri tepki gösterdi.

Olay, Ege Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurdun önünde geçen Pazartesi günü, gece saatlerinde meydana geldi. Aykut Y., girdiği kampüste yurtta kalan kız öğrencileri, iddiaya göre cinsel organını göstererek taciz etti. Öğrenciler, durumu üniversitenin özel güvenlik görevlileri ile polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Aykut Y.'yi gözaltına aldı. Bornova Polis Merkezi'ne götürülen Aykut Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aykut Y.'nin serbest kalmasına tepki gösteren Üniversiteli Kadınlar Platformu üyeleri, üniversite girişinde bir araya gelerek eylem yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Meryem Yıldırım, şunları söyledi:

"Ege Üniversitesi KYK yurdu önünde 5 kadın, Aykut Y. tarafından fiziksel tacize uğradı. Kadın arkadaşlarımızın şikayeti üzerine şüpheli, 1 günlük gözaltının ardından serbest bırakıldı. Arkadaşlarımız karakolda Rektör'e ulaşmaya çalıştıkları halde geri dönüş olmadı."

Açıklamanın ardından grup üyeleri dağıldı.

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