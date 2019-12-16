Kamu arazisi AKP'ye yakın vakfa mı tahsis edildi?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Ankara'nın Beytepe Mahallesi'nde 35 bin metrekare büyüklüğündeki kamu arazisinin Türkiye Verimlilik Vakfı'na tahsis edildiğini iddia etti. TMMOB tarafından yayınlanan basın açıklamasında, mülkiyeti hazineye ait Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisli parselin, bu tahsisin kaldırılarak 'bir vakfa' tahsis edildiğinin anlaşıldığı bildirildi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı'nda, 'Kamu Kurum ve Kuruluşları' olarak kullanım kararı getirilen kamuya ait lise alanı, plan değişikliği yapılarak kamunun kullanımından çıkarılıyor" ifadelerini kullandı. "Araştırmalarımız sonucunda kamunun en değerli arazisi ve küçük bir koruluk haline gelmiş alanı üniversite alanına çevirerek ve 15 Mayıs 2019 yılında ön izin sözleşmesi yapılarak,Türkiye Verimlilik Vakfı'na tahsis ettiklerini tespit ettik" diyen Karakuş Candan, AKP iktidarının son on yıllık döneminde, yeni vakıf kurulma oranının yüzde 100 arttığına işaret etti.