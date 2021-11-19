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Kamu bankaları kredi faiz oranlarını indirdi

19.11.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirmesinin ardından kamu bankaları da kurumsal kredi faiz oranlarında indirim yaptı.

İndirim, konut kredilerini de kapsıyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirmesinin ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre bugün itibarıyla kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.

Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.

TCMB faiz indiriminin ardından geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 16'dan yüzde 15'e indirdi. Karar sonrası Türk Lirası'ndaki değer kaybı devam ederek, dolar/TL'nin 11'in üstüne çıkmasıyla yeni tarihi zirveye ulaşıldı.

TCMB, Türkiye enflasyonun yüzde 20 seviyelerine yaklaştığı bir dönemden geçerken son üç ayda toplam 400 baz puan faiz indirimi yaptı.

DW/SSB, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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