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"Kamu Bankaları Kredi Faizlerini 200 Puan Düşürecek"

25.10.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reuters Haber Ajansı, konuyla ilgili üç ayrı kaynağa dayandırdığı haberinde, Türkiye’de kamu bankalarının kredilerde bugün 200 baz puan faiz indirimine gideceğini iddia etti

Reuters Haber Ajansı, konuyla ilgili üç ayrı kaynağa dayandırdığı haberinde Türkiye’de kamu bankalarının kredilerde bugün 200 baz puan faiz indirimine gideceğini iddia etti.

Habere göre Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bugün itibariyle tüketici kredileri, mortgage(ev kredisi) ve diğer borçlara yönelik faiz oranlarını 200 baz puan düşürecekler. Bu da oranların yüzde iki oranında azaltılması anlamına geliyor.

Reuters Haber Ajansı’nın konuya ilişkin yönelttiği soruya Ziraat Bankası’nın yanıt vermediği, Halkbank’ın yorum yapmayı reddetiği Vakıfbank Basın Sözcüsü’nün de konuya ilişkin yorum yapmadığı belirtildi

Benzer şekilde Ziraat Bankası’nın tüm hissleri, Halkbank’ın yüzde 75 hissesi ve Vakıfbank’ın yüzde 36 hissesine sahip Varlık Fonu’ndan da henüz faizlerin indirilmesi konusunda bir yorum gelmedi. Reuters, Merkez Bankası’nın da konuya ilişkin bir açıklama yapmayı istemediğini belirtti.

Merkez Bankası’nın geçen hafta 200 baz puan indirime gitmesiyle birlikte yükselişe geçen ABD Doları/TL kuru yeni haftaya da yükselişle başladı. Dolar/TL paritesi günün işl saatlerinde 9,80 seviyesine kadar yükseldi ve daha sonra 9,73 seviyesine kadar geri çekildi.

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