Kamu Bankaları Kredi Faizlerini İndirdi

Kamu bankaları kredilerdeki faiz oranlarını 200 baz puan kadar indirme kararı aldı. İndirime giden bankalar Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank oldu.

Sabah saatlerinde Reuters Haber Ajansı, kamu bankalarının kredi faiz oranlarında 200 puan indirime gideceğini iddia etmişti. Öğle saatlerinde yapılan açıklama bu haberi doğruladı.

Üç banka faiz oranlarının indirilmesiyle ilgili ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada 22 Ekim 2021 tarihi itibariyle, kredi faiz oranlarında 200 baz puan indirime kadar indirime gidildiği ifade edildi.

Açıklamada, 26 Ekim tarihinden itibaren geçerrli olacak uygulamaya göre konut kredisinde 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulanacak.

Merkez Bankası’nın geçen hafta 200 baz puan indirime gitmesiyle birlikte yükselişe geçen ABD Doları/TL kuru yeni haftaya da yükselişle başladı. Dolar/TL paritesi günün işl saatlerinde 9,85 seviyesine kadar yükseldi ve daha sonra 9,73 seviyesine kadar geri çekildi.

