HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kamu bankalarından kredi alamayan İBB dışarıya borçlandı

Kamu bankalarından kredi alamayan İBB dışarıya borçlandı

04.12.2020 19:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kamu bankalarından kredi alamayan İBB dışarıya borçlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kamu bankalarının kredi vermemesi nedeniyle metro çalışmalarının tamamlanması için 580 milyon dolarlık dış borç aldı.

İBB Başkanı İmamoğlu dış kaynak arama çabalarının süreceğini bildirdi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kamu bankalarının kredi vermemesi nedeniyle altyapı projeleri için dış kaynaklara yöneldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro hatlarının finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 580 milyon dolarlık Eurobond tahvili ihraç etmeyi başardıklarını belirterek yarım bırakılmış bütün metro hatlarını 2024'e kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

İmamoğlu düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, kaynağın dört metro hattının tamamlanması için kullanılacağını, beş yıl vadeli ve yüzde 6,6 faizli Eurobond tahvilleri için 2,4 milyar doların üzerinde talep geldiğini bildirdi.

"Yurt dışı finansman meraklısı değiliz"

Belediye yönetiminin AKP’den CHP’ye geçtiği 2019 yerel seçimlerinin ardından İBB’nin kamu bankalarındaki yüz milyonlarca lira büyüklüğündeki kredi limitinin bankalar tarafından belediyeye kullandırılmadığına işaret eden İmamoğlu, “Yoksa biz yurt dışı finansman meraklısı olmak istemeyiz” dedi.

İBB Başkanı tekrar tahvil ihracına çıkabileceklerini de belirterek, "Projelerimizi finanse etmek için farklı finansal araçları kullanmayı düşünüyoruz, bono ihracı yöntemiyle bazı ekstra çalışmalarımız olacak" diye konuştu.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Ankara'da kan donduran olay!Ankara'da kan donduran olay!
e- Devlet çöktü mü?e- Devlet çöktü mü?

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2021'in ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2021'in ilk yarışmacısı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olacak mı? Flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olacak mı? Flaş açıklama

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Kahreden kare! Tabureye oturup başında böyle bekledi

Kahreden kare! Tabureye oturup başında böyle bekledi

Çin aşısı neden tercih edildi? Bakan Koca açıkladı

Çin aşısı neden tercih edildi? Bakan Koca açıkladı

Dedesi ceviz kırıyordu ama... O taş bakın neymiş

Dedesi ceviz kırıyordu ama... O taş bakın neymiş

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

İhbar dönemi sonrası Antalya’da çekilen ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu

Antalya’da çekilen ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu

Kara Kuvvetler Komutanlığı'daki eylemlere ilişkin FETÖ davası 30 Aralık'ta görülecek

Kritik FETÖ davasının tarihi belli oldu

4 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Ankara'da dağlık arazide insana ait kafatası bulundu

Ankara'da kan donduran olay!

Pentagon'un UFO raporu sızdı: Savaş pilotunun çektiği fotoğraf ortaya çıktı

Pentagon'un UFO raporu sızdı

Türkiye’nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti

Türkiye’nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.