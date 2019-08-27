Kamu Başdenetçisi: Kadın cinayetleri milli güvenlik meselesi haline geldi

Aslıhan ALTAY KARATAŞ-Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA) - KAMU Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, "Kadın cinayetleri konusu ve aile konusu, milli güvenlik meselesi haline geldi Türkiye için. Bunu milli güvenlik meselesi olarak ele alıp, çözmeye çalışmamız gerek" dedi.

Başdenetçi Şeref Malkoç, Kırıkkale'de Emine Bulut'un (38) 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi tarafından öldürülmesi ardından gündeme gelen kadın cinayetleri konusunda değerlendirmede bulundu. Malkoç, Türkiye’de hak arama kültürünün yaygınlaştırılması, hukuk kültürünün yerleştirilmesi halinde bugün görülen sorunların önemli bir kısmının çözüleceğini, kadın cinayetleri konusunda da önemli ölçüde mesafe alınacağını söyledi. Malkoç, olaylara sonuçları bakımından yaklaşıldığında çözüme ulaşılamayacağını ifade ederek şöyle konuştu:

"Yani Emine Bulut olayında da öyle oldu. Ortaya sonuç çıkınca 'cezaları artıralım' diyoruz. Bu olaya sadece sonuçtan bakarsak netice elde edemeyiz. Bizde 206 tane üniversite var, üniversiteler, bilim adamları, kamu kurumları, toplum bu konuya tümüyle eğilmeli. Toplum cinnet haline dönüşmüş. Düşünebiliyor musunuz her yıl artıyor bu. İstanbul Sözleşmesi yapıldı, buna ilişkin kanun çıkarıldı; ama azalmadı cinayetler, arttı. Toplumun yapısına, kültürüne bakmak gerekir, evet cezaları belki yeniden ele almak gerekir; ama sadece sonuca bakmadan bunu yapmak gerekir. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli."