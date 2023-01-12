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Kamu Başdenetçisi Malkoç açıkladı! 'Cumhurbaşkanımız, Putin ve Zelenskiy ile insani koridoru görüşecek'

12.01.2023 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Rusya-Ukrayna arasında insani koridorun oluşması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün veya yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşeceğini açıkladı.

Kamu Başdenetçisi Malkoç açıkladı! 'Cumhurbaşkanımız, Putin ve Zelenskiy ile insani koridoru görüşecek'

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından Ankara’da bir otelde düzenlenen "21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği" konulu konferans sona erdi. İki gün süren konferansın kapanış konuşmasını yapan Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Rusya-Ukrayna arasında insani koridorun oluşması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek istediğini ve Erdoğan’ın bunu memnuniyetle karşıladığını söyleyerek, “Böyle bir toplantıdan sonra başarabilirsek Rusya’da veya Ukrayna’da bulunan yaralıların karşılıklı takası, çocukların veya kadınların takasını başarabilirsek bu toplantının en anlamlı yönlerinden biri bu olacaktır” dedi.

dw

'BİRLİKTE KOORDİNE EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanlığının Erdoğan öncülüğünde insani koridor için gerekli çalışmayı başlattığını kaydeden Malkoç, “Sayın Cumhurbaşkanımız bugün veya yarın hem Sayın Zelenskiy ile hem de Putin’le bu anlamda görüşme yapacağını ifade etmek istiyorum. Bundan sonrası bize düşüyor. Birlikte koordine edeceğiz” açıklamasını yaptı. (İHA)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin volodimir zelenski

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