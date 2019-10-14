HABER

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Ardahan’da projelerin hayata geçmesiyle Türkiye dışarıdan hayvan ithal etmeyecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:16 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye’nin serhat şehri Ardahan’da projelerin hayata geçmesiyle Türkiye dışarıdan hayvan ithal etmeyecek.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye’nin serhat şehri Ardahan’da projelerin hayata geçmesiyle Türkiye dışarıdan hayvan ithal etmeyecek. Kars ve Ardahan’daki bu gelişmelerden sonra dışarıya hayvan ihraç edilecek. Benim kanaatim bu" dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ardahan’da bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ardahan Valiliği ziyaretinde Vali Mustafa Masatlı ve yardımcıları tarafından karşılandı. Ziyarette Malkoç, şeref defterini imzaladı.
Ardahan’ın önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kent olduğunu ifade eden Malkoç, göç veren bir il olan Ardahan’da bir çok projenin hayata geçmesi sonucu göçün tersine döneceğine inandığını söyledi.
Valilikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kamu Başdenetçisi Malkoç, "İmkanları çok geniş olan bir ilimiz. Üniversitenin burada kurulmuş olması çok önemli. Rektörümüz ve valimizin anlattığı projeler çok önemli. Tecrübeleriyle Ardahan’ın ufkunu genişletiyorlar. Kısmen Iğdır, ama Kars ve Ardahan birlikte hareket ettiğini görünce daha çok mutlu oluyoruz. Tünel çalışmaları olan, Gürcistan’a kapısı olan Türkiye’nin serhat şehri Ardahan’da projelerin hayata geçmesiyle Türkiye dışarıdan hayvan ithal etmeyecek. Kars ve Ardahan’daki bu gelişmelerden sonra dışarıya hayvan ithal edilecek. Benim kanaatim bu. Bu çok uzak bir ihtimal değil. Buraların olağan üstü bir turizm potansiyeli var. Örneğin Çıldır Gölü, Ani Ören dünyada biliyor. Bunların reklamı kendileri. Ben ümit ediyorum ki bırakın Ardahan’ın göç vermesini, burası göç alır" şeklinde konuştu.

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Ardahan’da projelerin hayata geçmesiyle Türkiye dışarıdan hayvan ithal etmeyecek"

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Ardahan’da projelerin hayata geçmesiyle Türkiye dışarıdan hayvan ithal etmeyecek"

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Ardahan’da projelerin hayata geçmesiyle Türkiye dışarıdan hayvan ithal etmeyecek"

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Ardahan’da projelerin hayata geçmesiyle Türkiye dışarıdan hayvan ithal etmeyecek"

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Ardahan’da projelerin hayata geçmesiyle Türkiye dışarıdan hayvan ithal etmeyecek"

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Ardahan’da projelerin hayata geçmesiyle Türkiye dışarıdan hayvan ithal etmeyecek"

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Ardahan’da projelerin hayata geçmesiyle Türkiye dışarıdan hayvan ithal etmeyecek"

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Ardahan’da projelerin hayata geçmesiyle Türkiye dışarıdan hayvan ithal etmeyecek"

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Ardahan’da projelerin hayata geçmesiyle Türkiye dışarıdan hayvan ithal etmeyecek"

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Ardahan’da projelerin hayata geçmesiyle Türkiye dışarıdan hayvan ithal etmeyecek"

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Ardahan’da projelerin hayata geçmesiyle Türkiye dışarıdan hayvan ithal etmeyecek"

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Ardahan’da projelerin hayata geçmesiyle Türkiye dışarıdan hayvan ithal etmeyecek"

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Ardahan’da projelerin hayata geçmesiyle Türkiye dışarıdan hayvan ithal etmeyecek"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Bakan Akar: YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik

İddia doğru çıktı! Bakan Akar açıkladı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç sınırına takviye güç gönderildi

Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e gidiyor!

MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı

Kritik toplantı! Hakan Fidan da katıldı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.