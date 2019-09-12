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Kamu Başdenetçisi Malkoç basınla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 13:25 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Gaziantep basını ile bir araya geldi."Ombudsman Halkla Buluşuyor" programı çerçevesinde Gaziantep’e gelen Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ve kamu denetçileri, Gaziantep basınıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç basınla buluştu

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Gaziantep basını ile bir araya geldi.
"Ombudsman Halkla Buluşuyor" programı çerçevesinde Gaziantep’e gelen Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ve kamu denetçileri, Gaziantep basınıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kurumun faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Başdenetçi Şeref Malkoç, Diyarbakır’da HDP binası önünde çocuklarının dağa kaçırıldığı için eylem yapan annelerinde kendilerine dilekçe verdiğini ve kendilerinin ne yapabileceğini araştırıp ilerleyen günlerde bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.
Vatandaşla devlet arasında köprü görevi yaptıklarını anlatan Malkoç, “Türkiye’de 6 yılda çok önemli mesafeler aldık. Kamu hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasında verdiğimiz tavsiye kararlarıyla idareye yol gösteriyoruz. Bu alanda oldukça başarılı durumdayız. Bir taraftan vatandaşa avukatlık yaparken, idareye de rehberlik yapıyoruz. Vatandaşla devlet arasında köprü görevi yapıyoruz. Vatandaşın idareyle olan sorunlarını dinliyoruz ve ona çözüm bulmaya çalışıyoruz” dedi.

“Çocukları dağa kaçırılan annelerin bize müracaatları var”
Çocukları dağa kaçırılan annelerin kendilerine müracaat ettiğini belirten Malkoç, “Annelerin çocuklarına kavuşmak terör örgütünden çocuklarını kurtarmak için yaptığı eylem çok anlamlı ve değerli eylemdir. Bu annelerin isteği en makul istektir. Onları tebrik ediyoruz. Kamu Denetçileri kurumuna da pazartesi günü itibariyle ulaşan dilekçeler var. Bu dilekçelerde HDP aracılığı ile PKK terör örgütünün eline düşürülen çocuklarının annelere ulaştırılması için yapılmış müracaat var bunları biz inceliyoruz. Görev alanımıza ne şekilde giriyor, bu anlamda ne gibi çalışmalar yapacağız ve bununla ilgili hangi adımları atacağız. Bunu önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.

Kamu Başdenetçisi Malkoç basınla buluştu

Kamu Başdenetçisi Malkoç basınla buluştu

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