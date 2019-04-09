Kamu Başdenetçisi Malkoç Brüksel'de

BRÜKSEL (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye'deki insanlar demokrasinin gücünü, oyun değerini biliyorlar. Türkiye'de seçimlere katılma oranı yüzde 80'in üzerinde." dedi.

Avrupa Ombudsmanlar Birliği'nin toplantısına katılan Malkoç, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Malkoç, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 30 ülkeden ombudsmanın katıldığı toplantının verimli geçtiğini belirterek, Türkiye Ombudsmanlığı olarak yaptıkları çalışmaları anlatma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Brüksel'deki Avrupa Ombudsmanlar Birliği toplantısında iki ana gündem maddesi olduğunu belirten Malkoç, bunlardan birisinin İslamofobi ve yabancı düşmanlığı olduğunu, diğerinin ise Avrupa'da yaşayan vatandaşların seçimlere katılım oranının artırılması olduğunu söyledi.

Malkoç, "Avrupa'da seçimlere katılım oranlarının yüzde 40'larda, yüzde 50'lerde. Şunu memnuniyetle söylüyoruz ki Türkiye'deki insanlar demokrasinin gücünü, oyun değerini biliyorlar. Türkiye'de seçimlere katılma oranı yüzde 80'in üzerinde." diye konuştu.