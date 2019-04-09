Kamu Başdenetçisi Malkoç Brüksel’de

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Türk STK temsilcileriyle bir araya gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Avrupa’da son yıllarda, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı arttı. Irkçı partiler yüzde 20’lerde oylar almaya başladı" dedi.

Brüksel’de düzenlenen Avrupa Ombudsman Ağı Konferansı’na katılan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, toplantıların ardından Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ile birlikte Türk STK temsilcileriyle bir araya geldi. Malkoç STK temsilcilerine, sahip oldukları hakların neler olduğu ve bu hakları nasıl kullanmaları gerektiği hususunda bilgi verdi.

Konuşmasında Belçika’nın yanı sıra Fransa, Hollanda, Danimarka gibi ülkeleri dolaştıklarını hatırlatan Şeref Malkoç, ombudsmanlık konusunun önemini şu sözlerle vurguladı:

“İnsanlar arasında hak arama hükmünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz ve bulundukları ülkelerde onları ombudsmanlık veyahut eşitlik kurumlarıyla tanıştırıyoruz. Eğer biz Avrupa’da 6 milyon insanımızla, her insanımızın bulunduğu ülkede hak arama yollarını anlatabilir, bu yollarla ilgili hak arama kültürünü geliştirebilirsek, çok işimizi hallederiz. Avrupa’da son yıllarda, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı arttı. Irkçı partiler yüzde 20’lerde oylar almaya başladı. Ama Avrupa kültürünü ve Avrupa değerlerini oluşturan kurumlar ve insanlar da bundan rahatsız. Dolayısıyla biz Avrupa’da bulunan insanımızla, bize tanınan evrensel insan hakları beyannamesinde bize tanınan hakları talep etmemiz aslında Avrupa’nın da yararına ve Avrupa kültürünü de güçlendirecektir. Biz hassasiyetle bu konunun üzerinde duruyoruz.”

“İyi şeyleri yeterince anlatmıyoruz”

Türkiye’nin her alanda birçok konuda önemli mesafeler aldığını belirten Malkoç, “Ekonomik alanda zorluklar olmasına rağmen insanımızın refah seviyesini geliştirmek için hamleler yaptık. Türkiye’de eğitim alanında her yerde üniversiteler kuruldu. Sağlık alanında, Avrupa’nın bazı ülkelerinde olmayan imkanlar bile artık Türkiye’de var. Hastanelerin kalitesi fevkalade arttı. Ulaşımdan iletişime kadar önemli mesafeler aldık. Bunları buraya gelince mukayese etme imkanı görüyoruz. Tek eksikliğimiz, yaptığımız iyilikleri ve iyi şeyleri yeterince anlatmıyoruz” şeklinde konuştu. “Bir oyun ne kadar önemli olduğunu Türkiye’deki seçimlerde gördük”

İstekli, arzulu, hevesli olan gençlerin mutlaka siyasete koyulması gerektiğini savunan Malkoç, “Türkiye’den hangi partiyle ilişkiyi, arkadaşlığı, düşünce birliği olursa olsun fark etmez. Veyahut buradan hangi partiden olursa olsun, mutlaka siyaset yapmaları gerekir. Yerelde siyaset yapmaları gerekir, federal düzeyde siyaset yapmaları gerekir. Ve her bir sivil toplum örgütü bu arkadaşları desteklemesi gerekir. 160 bin vatandaş. Belki bu 200 bine çıkacak. Bu en az 150 bin, 170 bin oy demektir. Bir oyun ne kadar önemli olduğunu Türkiye’deki seçimlerde gördük. Burada siyasi yelpaze düşünüldüğünde 160 bin insanın oyunun olağanüstü bir katkısı vardır” dedi.