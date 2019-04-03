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Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Dünyadaki bütün Ombudsmanlar ile temas halindeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, dünya genelinde Ombudsmanlık adıyla bilinen Kamu Denetçiliği Kurumu’nun önemine değinerek, "Türkiye’nin en genç, gülen yüzü olan ve vatandaşla idare arasında barış köprüsü kuran kurumlardan biriyiz" dedi.Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (Ombudsmanlık) halk ile devlet arasında oluşan ihtilaflarda çözüm odağı haline gelen bir kurum olduğunu söyleyen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, dünyadaki son gelişmelerle ilgili olarak bütün Ombudsmanlar ile temas halinde olduklarını da açıkladı.

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Dünyadaki bütün Ombudsmanlar ile temas halindeyiz"

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, dünya genelinde Ombudsmanlık adıyla bilinen Kamu Denetçiliği Kurumu’nun önemine değinerek, "Türkiye’nin en genç, gülen yüzü olan ve vatandaşla idare arasında barış köprüsü kuran kurumlardan biriyiz" dedi.
Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (Ombudsmanlık) halk ile devlet arasında oluşan ihtilaflarda çözüm odağı haline gelen bir kurum olduğunu söyleyen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, dünyadaki son gelişmelerle ilgili olarak bütün Ombudsmanlar ile temas halinde olduklarını da açıkladı. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun önemine değinen Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye’nin en genç kurumlarından birisi. Halk ile devlet arasında ihtilaflarda çözüm odağı haline gelen bir kurum. Bu anlamda dünyadaki yaygın adıyla halkın avukatlığını yapan bir kurum. Halk ile devlet arasındaki sorunlarda, idarenin işleyişinden kaynaklanan eksik ve noksanlıkları barışçıl yollardan çözmeye çalışan bir kurum. Halk ile devlet arasında sorun olduğu zaman mahkemeye gitmeden çözüm bulacak olan bir kurum Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık). Bu açıdan önemli. Dünyadaki yaygın adı ile Ombudsmanlık, Türkiye’deki adıyla da Kamu Denetçiliği ve aynı zamanda da bir İnsan Hakları Kurumu" dedi.

"Dünyadaki bütün Ombudsmanlar ile temas halindeyiz"
Yurtiçi ve yurtdışında faaliyetlerinin olduğunu belirten Şeref Malkoç, "Özellikle dünyadaki son gelişmelerle de ilgili olarak ırkçılığın yaygınlaşması, yabancı düşmanlığının artması, İslam düşmanlığının artması noktasında dünyadaki bütün Ombudsmanlar ile temas halindeyiz. Hem yurtiçi hem de yurtdışında faaliyetlerimiz var. Yurtiçinde vatandaşlarımızın idare ile ilgili şikayetlerini alıyoruz, bunlara çözüm aramaya çalışıyoruz. 2023’te Türkiye, Dünya’nın en iyi 10 ülkesi arasına girecek; sağlıkta, eğitimde, ekonomide, huzurda, refahta ve Dünya’nın en iyi 10 ülkesine girerken adalette, demokraside ve insan haklarında da en iyi 10 ülke arasına girmek için diğer kurumlar gibi Kamu Denetçiliği Kurumu’nun da çabası var" diye konuştu.

"6 ay gibi kısa bir süre içerisinde şikayetleri karara bağlıyoruz"
Kamu Denetçiliği Kurumu’na ulaşmanın kolay olduğunu ve kuruma gelen şikayetleri 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde karara bağladıklarını ifade eden Malkoç, "Bize ulaşmak çok kolay. Mektup yazılarak, faks çekilerek, kaymakamlık-valiliğe dilekçe verilerek veya elektronik ortamdan bizim kurumun sitesine girerek derdini, şikayetini anlatabilir. Bize ulaşanlardan harç parası, pul parası almıyoruz. 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde şikayetleri karara bağlıyoruz. Bu yönüyle Türkiye’nin gülen yüzü olan kurumlardan biriyiz. Vatandaşla, idare arasında barış köprüsü kuran kurumlardan biriyiz" şeklinde konuştu.

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