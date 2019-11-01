Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Hollanda'daki Türkler hak ve hukukunu öğrenmiş"

LAHEY (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Hollanda'da yaşayan Türklerin Hollanda anayasasının ve yasalarının kendilerine tanıdığı haklardan büyük ölçüde haberdar olduğunu gördüklerini belirterek, "Hollanda'da bulunan insanımızın 50 yıllık mücadeleden sonra kendi hak ve hukukunu öğrenmiş olduğunu gördük ve bunu korumasında iyi bir seviyeye getirdiğini müşahede ettik." dedi.

Hollanda Ombudsmanlığınca düzenlenen Poldershop etkinliğine katılmak üzere Lahey'e gelen Malkoç, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT) Başsavcısı Serge Brammertz ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkan Yardımcısı Yargıç Robert Fremr ile görüştü. Malkoç, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğinde Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) yetkilileri ile fikir alışverişinde bulundu.

Malkoç, büyükelçilikteki toplantı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, STK'ler ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini söyledi.

Ülkedeki Türk sivil toplum kuruluşlarının aralarında terör örgütlerine katılımın önlenmesi gibi pek çok konuda önemli çalışmalar yaptığını belirten Malkoç, "Umut ediyorum ki Hollanda makamları bunun yeterince farkında olurlar ve buradaki toplumun huzurunun ve barışın sağlanmasında Türklerin ne kadar faydalı çalışma yaptığını müşahede ederler." ifadesini kullandı.