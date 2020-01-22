Kamu Başdenetçisi Malkoç KKTC'de temaslarda bulundu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, vatandaşların kamu alanındaki hak arama mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ziyaretlerde bulundu.

Malkoç, ilk olarak KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından makamında kabul edildi.

Başbakan Tatar, geçmiş yıllara göre gelişmişliğin artmasıyla insanların beklentilerinin yükseldiğini ve bunun da insanların hakkı olduğunu söyledi. Tatar, halkın beklentilerinin karşılanması açısından devletin de güçlü bir ekonomiye sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

KKTC'nin yoğun bir gündeme sahip olduğunu hatırlatan Tatar, "İletişim öyle bir hal aldı ki biz Türkiye ile anlık iletişime geçebiliyoruz. Bizim ilişkilerimiz o kadar yoğundur ki bu saatten sonra bizim Türkiye ile ayrılabilmemiz mümkün değildir." dedi.

Tatar, Türkiye ile olan ilişkileri çok önemsediklerini, Türkiye'yi KKTC'nin güçlenebilmesi için emek veren bir devlet olarak gördüklerini söyledi.

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