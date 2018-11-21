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Kamu Başdenetçisi Malkoç, Siirt'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 22:49 | Son Güncelleme

KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç: - "İnsan adaleti koruduğu, adaletli olduğu, yöneticiler adaletli davrandığı müddetçe o ülkede huzur ve barış, refah ve kalkınma olur" - "Bu yörede adam arabasının torpido gözünde veya yanında kaseti çıkarıp takıyor, türkü dinliyor. Durduruyorlar. 'Ne olmuş?' 'Türkçenin dışında Kürtçe türkü dinledin?' Nasıl dinlemem ya, bu türkü. Bunun aslı bu zaten. Hop, doğru karakola, ardından mahkemeye. Çok şükür Türkiye bunları geride bıraktı" - "Kanunların müsaade etmediği şekilde elinde, belinde silah olan, sokaklara, caddelere, şehirlere çukur kazıp bomba koyanların elbette devleti yönetenler yakasından tutar, mahkemenin huzuruna getirir, hesabını da sorar"

SİİRT (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, "İnsan adaleti koruduğu, adaletli olduğu, yöneticiler adaletli davrandığı müddetçe o ülkede huzur ve barış, refah ve kalkınma olur." dedi.

Bazı temaslarda bulunmak için Siirt'e gelen Malkoç, kamu denetçisi Hüseyin Yürük ile Vali Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.

Daha sonra Malkoç, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferansa katıldı. Malkoç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin demokratikleşme, insan hakları, refahın yaygınlaştırılması ve gelişmesi ile üniversiteler açısından önemli mesafeler aldığını söyledi.

Öğrencilere sosyal medyada fazla zaman harcamamaları tavsiyesinde bulunan Malkoç, "Kendinizi yetiştirmeye zaman harcayın. Eğer onlara fazla zaman harcarsanız kendinize, ailenize, üniversitenize ve ülkeye haksızlık yapmış olursunuz. Kesinlikle dil sorununuzu halledin. Ana dilinizi en iyi şekilde konuşun. İngilizce, Rusça, Arapça, mümkünse Çinceyi. 'Ya ne diyor bu Şeref Malkoç, kamu başdenetçisi. Nereden öğreneceğiz bunu?' Meram edene Bağdat yakındır. Yeter ki arzu edin, öğrenirsiniz." dedi.

Medeniyetlerin, insanlığın, milletlerin, devletlerin ayakta durmasının adaletle olabileceğini, adaletin olmadığı yerde huzur, barış, gelişmenin olamayacağını vurgulayan Malkoç, Kur'an-ı Kerim'de geçen kavramların başında, adalet ve mizan gibi kavramların geldiğini aktardı.

- "İnsanlık tarihine baktığımızda aranan şey adalet"

İnsanın yaratılmışların en mükemmeli olduğunu ve onun dışında yaratılan her şeyin insanın emrine verildiğini aktaran Malkoç, insanı ayakta tutan şeylerin de hakkaniyet ve adalet olduğunu vurguladı.

Adaleti Türkiye'de daha güçlü kılacaklarını aktaran Malkoç, şöyle devam etti:

"İnsan, adaleti koruduğu, adaletli olduğu, yöneticiler adaletli davrandığı müddetçe o ülkede huzur ve barış, refah ve kalkınma olur. İnsanlık, dünya, demokrasi ve özgürlük taleplerine ve mücadelesine baktığımızda aranan şey adalet."

Malkoç, Türkiye'de demokrasinin kökleşmesi ve hukukun yerleşmesi için önemli adımlar atıldığını ve ciddi anlamda reformlar yapıldığını anlattı.

- "Başbakanken kendi kız çocuklarını bu ülkede okutamadı"

Türkiye'de demokrasinin en büyük sorunu vesayet sistemi olduğuna dikkati çeken Malkoç, her başbakan ve cumhurbaşkanının cuntacıların mağduru olduğunu anlattı.

Malkoç, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, başbakanken kendi kız çocuklarını bu ülkede okutamadı. Niye? Başörtüsü yasağı varmış. Bunları yaşadık Türkiye'de. O açıdan çok şanslısınız. Türkiye, anayasasını, yasalarını değiştirerek önemli mesafeler aldı. Bu yörede adam arabasının torpido gözünde veya yanında kaseti çıkarıp takıyor, türkü dinliyor. Durduruyorlar. 'Ne olmuş?' 'Türkçenin dışında Kürtçe türkü dinledin?' Nasıl dinlemem ya, bu türkü. Bunun aslı bu zaten. Hop, doğru karakola, ardından mahkemeye. Çok şükür Türkiye bunları geride bıraktı."

Terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ'ın her alanda önemli mesafeler alan Türkiye'deki gidişatı zehirlediğini söyleyen Malkoç, "İşte Türkiye'deki huzur, demokratikleşme, gelişme ortamını bunlar zehirlediler. Biraz gecikmeler oldu, olağanüstü hal ilan edildi ama çok şükür Türkiye normalleşmeye doğru gidiyor. Türkiye, önümüzdeki dönemlerde, yıllarda hem demokratikleşme hem insan hakları konusunda fevkalade daha iyi bir konumda olacak inşallah." diye konuştu.

- "Kimin elinde, belinde silah olduğunu kanunlar belirler"

İfade hürriyeti ile fikir ve düşünce hürriyetinde daha iyi noktalara da geleceklerini belirten Malkoç, terörün üstesinden gelerek belini kırdıklarını aktardı.

Malkoç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sorunlar biter mi? Bitmez. Elbette farklı düşünceler, inançlar, ifadeler olacak ama bir ülkede kimin elinde, belinde silah olduğunu kanunlar belirler. Kanunların müsaade etmediği şekilde elinde, belinde silah olan, sokaklara, caddelere, şehirlere çukur kazıp bomba koyanların elbette devleti yönetenler yakasından tutar, mahkemenin huzuruna getirir, hesabını da sorar. Huzuru, asayişi sağlamak devleti yönetenlerin görevidir. Çok şükür Türkiye'de o noktada fevkalade mesafe aldık."

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, konferansın ardından Malkoç'a Siirt tiftiği hediye etti.

Konferansa, Vali Ali Fuat Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Baro Başkanı Nizam Dilek, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Şeker ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Konferans Ombudsmanlık Siirt Siirt Üniversitesi’ Şeref Malkoç

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