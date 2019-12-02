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Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan 'tek çatı' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 14:21 | Son Güncelleme

KAMU Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, TBMM Başkanlığının vatandaşların hak aramak için yaptığı başvuruları tek çatı altında toplamak amacıyla başlattığı çalışmaya ilişkin, "Belki kurumların birleştirilmesi düşünülebilir; ama bu olmazsa bile mutlaka koordinasyonu, hatta entegrasyonu şart.

Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan 'tek çatı' açıklaması

Aslıhan ALTAY KARATAŞ-İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- KAMU Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, TBMM Başkanlığının vatandaşların hak aramak için yaptığı başvuruları tek çatı altında toplamak amacıyla başlattığı çalışmaya ilişkin, "Belki kurumların birleştirilmesi düşünülebilir; ama bu olmazsa bile mutlaka koordinasyonu, hatta entegrasyonu şart. Bu olursa vatandaş daha kolay müracaat yapar, kurumlarda verimlilik artar" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un uhdesinde ve Dilekçe Komisyonu'nun koordinesinde gerçekleştirilecek çalıştay ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) gibi kurumlara gelen şikâyetlerin tek çatı altında toplanması yolunda ilk adım atılacak. Başvuruların tek çatı altında toplanmasıyla zaman, insan ve kaynak israfının önüne geçilmesi hedefleniyor. Çalıştay öncesinde Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır'ın düzenleyeceği ön toplantıya TBMM İnsan Hakları Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, CİMER, KDK, TİHEK, Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu başkanları katılacak.
'KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI GEREKİR'
DHA'ya açıklamalarda bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, dilekçe hakkının Anayasada düzenlenen temel hak ve özgürlükler arasında olduğunu, vatandaşın bu hakkı kullanarak talebini veya şikayetini mutlaka iletmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de vatandaşın derdini ileteceği birçok kurumun olduğunu belirten Malkoç, hak arayan vatandaşların bazen birden çok kuruma aynı anda müracaat edebildiğine dikkat çekerek, "Tabii bazı problemler doğuyor, kurumlar farklı farklı kararlar veriyor, bu kurumların mutlaka entegre edilmesi, koordinasyonunun sağlanması gerekir. O açıdan TBMM Başkanının yapacağı çalışma fevkalade önemli" dedi.
KDK olarak konuyu daha önce TBMM'ye verdikleri yıllık raporlarda ve 18-19 Kasım tarihlerinde düzenledikleri, '2'inci İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda dile getirdiklerini anlatan Malkoç, "Hak arama kültürünü geliştirmek gerekir. Kamu hizmetleri verenleri, kişileri disipline altına almak, hukukun üstünlüğünü sağlamak açısından mutlaka bu önemli, ancak insan, zaman, bina ve kaynak israfının önüne geçmek için de bunun koordine edilmesi gerekiyor. O açıdan bu çalışmaya biz gönüllü olarak katılacağız ve hazırlıklarımızı da TBMM'ye sunacağız" diye konuştu.
'KURUMLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEBİLİR'
Malkoç, CİMER'in yüzbinlerce, milyonlarca şikâyetin gittiği bir denetim mekanizması olduğunu kaydederek, şunları söyledi:
"Öyle zannediyorum ki dünyada örneği yok, fevkalade iyi çalışıyor. CİMER ile beraber bu kurumların entegre edilmesi gerekir. Belki kurumların birleştirilmesi düşünülebilir; ama bu olmazsa bile mutlaka koordinasyonu, hatta bu anlamda entegrasyonu şart. Bu olursa vatandaş daha kolay müracaat yapar, bu olursa kurumlarda verimlilik artar, bu olursa kamudaki verimlilik de daha iyi bir noktaya gelir."

FOTOĞRAFLI

Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan 'tek çatı' açıklaması

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