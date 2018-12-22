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Kamu Başdenetçisi Malkoç'un acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 13:55 | Son Güncelleme

Malkoç'un vefat eden dayısı Mehmet Malkoç'un cenazesi, Trabzon'da toprağa verildi - Cenaze törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un dün vefat eden dayısı Mehmet Malkoç, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet Malkoç için Arsin ilçe merkezindeki Ulu Cami'de düzenlenen cenaze töreninde Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve aile üyeleri, taziyeleri kabul etti.

Mehmet Malkoç'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Işıklı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Cenaze Töreni Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Trabzon

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