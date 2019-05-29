HABER

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Batman'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 18:50 | Son Güncelleme

Malkoç: - "İnsanlık tarihine baktığımızda, insanın var olduğu günden beri en çok ihtiyaç duyduğu şey adalet olmuştur" - "İnsan düşüncesini anlatırken, fikrini açıklarken başkalarına hakaret etmeyecek. Terörü ve şiddeti, terör örgütlerini övmeyecek"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "İnsanlık tarihine baktığımızda, insanın var olduğu günden beri en çok ihtiyaç duyduğu şey adalet olmuştur." dedi.

Malkoç, Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda düzenlenen "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumunun yeni kurulmuş bir kurum olduğunu belirterek, kuruluş hedefinin devlet, idare ve insanlar arasındaki sorunların çözülmesi olduğunu söyledi.

Kurumun adaleti tesis etme gayretinde olduğuna dikkati çeken Malkoç, "İnsanlık tarihine baktığımızda, insanın var olduğu günden beri en çok ihtiyaç duyduğu şey adalet olmuştur. Hava gibi, su gibi, ekmek gibi hep aradığı, ihtiyaç duyduğu adalet olmuştur. Adalet, toplumun, huzurunun, barışının temelidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de son yıllarda hak ve özgürlükler açısından önemli mesafeler alındığını anlatan Malkoç, anayasanın bazı maddeleri ve bazı kanunların değiştirildiğini hatırlattı.

"Biz milletvekili olduğumuz dönemde buraya geldiğimizde arabada giderken bir kaset koyacağız ama bakıyoruz etrafa. Acaba güvenlikçi var mı, yakalarsa ceza var mı? Kürtçe şarkı dinlemek bile gereksiz yere suç sayılıyordu ama şimdi serbest sayıldı." diyen Malkoç, Türkiye'de birçok engelin bu şekilde kaldırıldığını aktardı.

Hak ve özgürlüklerin arttığı dönemde terör örgütü PKK'nın bölgede çukur kazdığını anımsatan Malkoç, çukurlara bomba konularak ilan edilen sözde özerkliklere devletin müsaade etmediğinin altını çizdi.

Hak ve özgürlüklerin kullanılması ve ifade hürriyeti ile terörün ayrı şeyler olduğunu vurgulayan Malkoç, şunları kaydetti:

"Biz kurum olarak da sonuna kadar anayasadaki haklar itibarıyla da hak ve özgürlüklerin yanındayız. İnsan düşüncesini anlatırken, fikrini açıklarken başkalarına hakaret etmeyecek. Terörü ve şiddeti, terör örgütlerini övmeyecek. Bir de baktık ki PKK terör örgütünün yanında FETÖ gibi terör örgütleri çıktı. Elbette devlet kendi vatandaşını korumak için tedbirler alacak. Yani bu hak ve hürriyetler ortamını terör zehirledi. Türkiye çok şükür bunları geride bıraktı. Önümüzde çok güzel bir dönem var ama dönemi taçlandıracak olan işte bizim hak arama konusundaki mücadelemizdir."

Konferansa, Batman Valisi Hulusi Şahin, Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, üniversite personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Kırklareli'de Solo Türk gösterisiKırklareli'de Solo Türk gösterisi
Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Anayasa Mahkemesi’nde 100 bin tane dosya var"Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Anayasa Mahkemesi’nde 100 bin tane dosya var"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman Batman Üniversitesi Şeref Malkoç

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Emekli aylığınız kesilebilir

Emekli aylığınız kesilebilir

'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili flaş gelişme

'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili flaş gelişme

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mavi kategoride aranan MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandı

MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandı

Pençe Harekatı'nda şehit düşen askerimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

FETÖ elebaşına 'mehdi' diyen eski hakimin cezası belli oldu

İlhan Karagöz'ün cezası belli oldu

Vapurdan atlayan adamı can simidiyle kurtardı

Kadıköy-Eminönü vapurunda şoke eden olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.