Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Batman'da

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "İnsanlık tarihine baktığımızda, insanın var olduğu günden beri en çok ihtiyaç duyduğu şey adalet olmuştur." dedi.

Malkoç, Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda düzenlenen "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumunun yeni kurulmuş bir kurum olduğunu belirterek, kuruluş hedefinin devlet, idare ve insanlar arasındaki sorunların çözülmesi olduğunu söyledi.

Kurumun adaleti tesis etme gayretinde olduğuna dikkati çeken Malkoç, "İnsanlık tarihine baktığımızda, insanın var olduğu günden beri en çok ihtiyaç duyduğu şey adalet olmuştur. Hava gibi, su gibi, ekmek gibi hep aradığı, ihtiyaç duyduğu adalet olmuştur. Adalet, toplumun, huzurunun, barışının temelidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de son yıllarda hak ve özgürlükler açısından önemli mesafeler alındığını anlatan Malkoç, anayasanın bazı maddeleri ve bazı kanunların değiştirildiğini hatırlattı.

"Biz milletvekili olduğumuz dönemde buraya geldiğimizde arabada giderken bir kaset koyacağız ama bakıyoruz etrafa. Acaba güvenlikçi var mı, yakalarsa ceza var mı? Kürtçe şarkı dinlemek bile gereksiz yere suç sayılıyordu ama şimdi serbest sayıldı." diyen Malkoç, Türkiye'de birçok engelin bu şekilde kaldırıldığını aktardı.