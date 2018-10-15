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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Diyarbakır'da 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 12:28 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Suriye'de, Irak'ta kargaşalar meshep çatışmaları, iç savaşlar yaşanıp, binlerce insan ölürken, milyonlarcası da mağdur olurken Türkiye'de huzur ve barış var" dedi.  Kamu Başdenetçisi (OMBUDSMAN) Şeref Malkoç çeşitli, temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Diyarbakır'da 

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Suriye'de, Irak'ta kargaşalar meshep çatışmaları, iç savaşlar yaşanıp, binlerce insan ölürken, milyonlarcası da mağdur olurken Türkiye'de huzur ve barış var" dedi.
Kamu Başdenetçisi (OMBUDSMAN) Şeref Malkoç çeşitli, temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret eden Başdenetçi Molkaç'un ziyaretine beraberindeki heyet ile Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'da eşlik etti. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Diyarbakır'ın tarihte önemli bir şehir olduğunu belirterek, kentte idari amirler ile STK temsilcileriyle bir araya geleceklerini söyledi.
Devlet ile vatandaş arasında uzlaşma kurumu olan Kamu Denetçiliği'nin, yüzyıllardan beri toplumda bu görevi gören insanlarla bugün buluşmaya geldiğini söyleyen Malkoç, "Bizimle gelen heyetteki arkadaşlarımız bölgeyi ve sorunları bilen arkadaşlarımız. Şunun mutluluğunu yaşıyoruz; özellikle Türkiye'nin bu bölgesinde Suriye'de, Irak'ta kargaşalar meshep çatışmaları, iç savaşlar yaşanıp, binlerce insan ölürken, milyonlarca insan mağdur olurken Türkiye'de huzur ve barış var. Biz tarihimiz boyunca Diyarbakır'ı Şam'dan, Diyarbakır'ı Bağdat'tan Halep'ten veya Erbil'den Musul'dan ayırmış değiliz. Diyarbakır aynı zamanda Bosnadır. Tıpkı Trabzon'un Medine ile bağlantısı gibi Mekke bağlantısı gibi Diyarbakır aynı zamanda İstanbul'dur. Güzel olan şey biz yüzlerce yıl bu coğrafyada kardeşçe, sulh içinde yaşadık, bunu bozmaya çalışanlar oldu. Bunları yurdumuzun içerisinden yardım etmeye işbirliği yapmaya çalışanlar oldu çok şükür bunlar önemli ölçüde temizlendi. Kamu Denetçiliği kurumu olarak biz halkın avukatıyız dedik. Bu anlamda dertleri de sıkıntıları da dinleyeceğiz" dedi.
Temasları kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Başsavcılığını da ziyaret edecek olan Şeref Malkoç ve beraberindekiler daha sonra bir otelde kanaat önderleri ile bir araya gelecek.

FOTOĞRAFLI

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Diyarbakır'da Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Diyarbakır'da Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Diyarbakır'da

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