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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Moskova'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 00:58 | Son Güncelleme

Malkoç, Moskova'daki temasları çerçevesinde Rusya Müftüsü Ravil Gaynutdin ile bir araya geldi

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, başkent Moskova’da Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin ile görüştü.

Rusya Müftüler Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, konseyin Moskova Merkez Camisi'ndeki ofisinde Malkoç’un Gaynutdin ile yaptığı görüşmeye Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz de katıldı.

Gaynutdin, görüşmede Rusya’daki Müslümanların faaliyetleri ile ilgili olarak bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova Merkez Camisinin açılış törenine katıldığını hatırlatan Gaynutdin, "Rusya ve Türkiye Müslümanları arasındaki geleneksel kardeşlik bağları var. Rusya Müftüler Konseyi ve Rusya Müslümanları Dini İdaresi halk diplomasisi alanında maksimum çaba harcıyor." ifadesini kullandı.

Konseye bağlı din görevlilerini her yıl Türkiye'de mesleklerini geliştirmek için kursa gönderdikleri bilgisini paylaşan Gaynutdin, bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığının yardımıyla Rusya'nın çeşitli bölgelerinden yaklaşık 75 din görevlisinin 2 aylığına Bursa'ya gönderildiğini belirtti.

Gaynutdin, gelecek yıl Türkiye-Rusya turizm ve kültür yılı kapsamında Türkiye'de "Rusya'da İslam Gelenekleri" konulu sergi açmayı planladıklarını ifade etti.

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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin

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