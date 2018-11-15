Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Paris’te

PARİS (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç, Paris Başkonsolosluğunda Türk sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile bir araya geldi.

Malkoç, Fransa Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkan Vekili Jacques ve Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon ile ayrı ayrı görüştükten sonra Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin'in ev sahipliğinde Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu.

Başdenetçi Malkoç, burada yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumunun yeni bir kuruluş olduğunu hatırlatarak, Kurumun, Türk vatandaşları ile devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü ve insan hakları alanında da çalışmalar yaptığını söyledi.

Fransa'da yaşan Türk vatandaşlarından, sorunla karşılaşmaları durumunda Fransa Ombudsmanlık Kurumuna başvurmalarını isteyen Malkoç, Türk vatandaşlarının bu kuruma yaptığı olası başvuruları ve şikayetleri takip edeceğini kaydetti.

Şeref Malkoç, Türk derneklerin temsilcilerinin gençleri siyasete yönlendirmesi gerektiğini de ifade etti.