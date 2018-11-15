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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Paris’te

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 23:59 | Son Güncelleme

Malkoç, temasları çerçevesinde Paris Başkonsolosluğunda Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüştü

PARİS (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç, Paris Başkonsolosluğunda Türk sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile bir araya geldi.

Malkoç, Fransa Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkan Vekili Jacques ve Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon ile ayrı ayrı görüştükten sonra Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin'in ev sahipliğinde Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu.

Başdenetçi Malkoç, burada yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumunun yeni bir kuruluş olduğunu hatırlatarak, Kurumun, Türk vatandaşları ile devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü ve insan hakları alanında da çalışmalar yaptığını söyledi.

Fransa'da yaşan Türk vatandaşlarından, sorunla karşılaşmaları durumunda Fransa Ombudsmanlık Kurumuna başvurmalarını isteyen Malkoç, Türk vatandaşlarının bu kuruma yaptığı olası başvuruları ve şikayetleri takip edeceğini kaydetti.

Şeref Malkoç, Türk derneklerin temsilcilerinin gençleri siyasete yönlendirmesi gerektiğini de ifade etti.

Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomilerin arasında yer aldığını kaydeden Malkoç, Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlarına Fransa ile Türkiye arasında ticari faaliyetlerde bulunmalarını tavsiye etti.

Şeref Malkoç, konuşmasının ardından vatandaşların ve derneklerin temsilcilerinin sorularını da cevapladı.

Toplantıdan önce AA muhabirine açıklama yapan Malkoç, Fransa Ombudsmanı ile ortak projelerde çalıştıklarını kaydetti.

Avrupa'da yabancı ve ırkçı düşmanlığının artmasının, kendi değerlerine aykırı birtakım eylemleri ortaya çıkardığını belirten Şeref Malkoç, bu bağlamda Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının hak ihlaline ve ayrımcılığa muhatap olması durumunda başvurulacak hukuki yollar hakkında çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Malkoç, bu amaçla Fransa'ya geldiğini ifade ederek, temaslarında insan hakları ve ombudsmanlık konularının gündeme geldiğini kaydetti.

Türkiye'nin gücü arttıkça Avrupa'daki vatandaşlarına daha çok yardımcı olduğunu da belirten Şeref Malkoç, çabalarının insan hakları konusunda mesafe katetmek olduğunu dile getirdi.

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Fransa Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç paris

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