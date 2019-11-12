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Kamu Bilişim Derneğinden AA'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 18:43 | Son Güncelleme

Kamu Bilişim Derneği Başkanı Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin ve yönetim kurulu üyeleri, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya, Antalya'da 14-17 Kasım'da dördüncüsü düzenlenecek Kamu Bilişim Zirvesi ile ilgili bilgi verdi

Kamu Bilişim Derneği Başkanı Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Ajansı'na ziyarette bulundu.

Özbilgin ve İkinci Başkan Yakup Şıvka'nın da aralarında bulunduğu heyettekiler, makamında ziyaret ettikleri AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya Antalya'da 14-17 Kasım'da dördüncüsünü düzenleyecekleri Kamu Bilişim Zirvesi ile ilgili bilgi verdi.

Kamudaki bilişim yöneticileri ve çalışanlarının bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları, kamunun ihtiyaçlarına en uygun çözümlerin sunulması, mükerrer proje yapımının önüne geçilerek tasarruf ve verimlilik sağlanması amacıyla kurulan derneğin 2015 yılından itibaren çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Özbilgin, bu çerçevede, "Kamu Siber Güvenlik Zirvesi", "Kamu Yönetimi ve Teknoloji Zirvesi" gibi birçok toplantı ve seminer düzenlediklerini ifade etti.

Özbilgin, Kazancı'yı bu yıl yapılacak Kamu Bilişim Zirvesi'ne davet etti.

Şenol Kazancı da kamudaki bilişim çalışmaları dolayısıyla dernek üyelerine teşekkür ederek, etkinlikte AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun "Medyada dijital dönüşüm" isimli sunumla yer alacağını kaydetti.

Kazancı, derneğin ilerleyen tarihlerde Ankara'da düzenleyeceği bir etkinliğe katılma sözü verdi.

Kamu Bilişim Derneği İkinci Başkanı Yakup Şıvka da zirvenin açılışını Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un yapacağını söyledi.

Şıvka, her yıl düzenlenen zirveyle kamu bilişim yöneticileri ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelme fırsatı bulduğuna işaret ederek, bu yıl Cumhurbaşkanlığının "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi" ve kamu kurumlarının bu genelgeye uyumu için hazırlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Taslağının da kamu bilgi işlem yöneticileri arasında tartışılacağını sözlerine ekledi.

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