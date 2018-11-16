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"Kamu çalışanlarına ek zam verilmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 22:15 | Son Güncelleme

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: -"Kamu çalışanlarına ek zam verilmeli. Bu kasım ayı içerisinde verilmelidir. Sadece ek zamla da kalmayıp, 2019 yılı ücret artışları da mutlaka revize edilmelidir"

KAYSERİ (AA) - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kamu çalışanlarına ek zam verilmesi gerektiğini belirterek, "Bu kasım ayı içerisinde verilmelidir. Sadece ek zamla da kalmayıp, 2019 yılı ücret artışları da mutlaka revize edilmelidir." dedi.

Kahveci, Kayseri'deki bir otelde düzenlenen Türkiye Kamu-Sen Bölge Toplantısı'nda, sendikal mücadelede 26 yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Kuruluş felsefesinden sapmadan bütün değerlere sahip çıkarak yollarına devam ettiklerini aktaran Kahveci, çalışanlara ahlaklı sendikacılık yapacaklarına dair söz verdiklerini dile getirdi.

Çalışanların son dönemde yaşadıkları güçlükleri aşabilmesi için ek zam talebini dile getirdiklerini anlatan Kahveci, "Biz 81 ilimizden Sayın Cumhurbaşkanımıza mektuplar gönderdik, taleplerimizi dile getirdik. Kamu çalışanlarına ek zam verilmeli. Bu kasım ayı içerisinde verilmelidir. Sadece ek zamla da kalmayıp, 2019 yılı ücret artışları da mutlaka revize edilmelidir." diye konuştu.

Kahveci, toplu sözleşme görüşmelerinde enflasyona endeksli maaş artış tekliflerinden de vazgeçilmesi gerektiğini savundu.

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