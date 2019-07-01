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Kamu Denetçiliği Kurumu 7 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 16:08 | Son Güncelleme

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), hizmet vermenin mutluluğunu yaşayarak 7.

Kamu Denetçiliği Kurumu 7 yaşında

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), hizmet vermenin mutluluğunu yaşayarak 7. yaşını kutluyor.
6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete yayınlanmasıyla Ombudsmanlık resmen kurulmuş oldu. Kökeni tarihte yer alan, Osmanlı’dan önce İsveç’e sonra tüm dünyaya yayılan bir hak ve hakkaniyet kurumu olan ombudsmanlık, “İnsanların en hayırlısı insana en fazla faydası olandır” ve “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesiyle hareket ediyor. Kamu Denetçiliği Kurumu, kuruluşundan bu yana hukukun üstünlüğünü ve hakkaniyeti sağlamak, iyi bir yönetim ilkelerini yaygınlaştırmak ve hak arama kültürünü geliştirmek için 7 yıldır çalışmalarını üstün bir gayretle sürdürüyor.
Kamu Denetçiliği Kurumu,vatandaşların idareler karşısında ücretsiz avukatlığını yapıp idarecilere ise kararlarıyla yol göstererek vatandaşın idareyle olan sorunlarına mahkemeye gitmeden çözüm üretmeye çalışıyor.
Ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumunun, kamu idaresinin şeffaf, hesap verilebilir ve iyi yönetim ilkeleri çerçevesinde kamu hizmeti üretme kapasitesinin geliştirilmesi konularında da çok önemli katkıları bulunuyor. Türkiye’nin en genç ve dinamik kurumlarından biri olan Kamu Denetçiliği Kurumu sadece 2019 yılının ilk 6 ayında 10 bin 703 vatandaştan, kurulduğu günden bu yana 70 binden fazla şikayet başvurusu aldı. KDK bu şikayetlere çözüm olarak verdiği dostane çözüm kararları ve tavsiye kararları ile eğitimden, yerel yönetimlere, vergiden, cezaevlerine, kamu personel rejiminden, çocuk sorunlarına kadar milyonlarca vatandaşın sorununu çözmeye devam ediyor.

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