Kamu Denetçiliği Kurumu sayesinde diplomasına kavuştu

İki yılını tamamladığı fakülteden ön lisans diploması alamayan genç, Kamu Denetçiliği Kurumu'na yaptığı başvuru sonucunda diplomasına kavuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumunun yaptığı açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi, okulunun iki yılını başarıyla tamamladı ve ön lisans diplomasını almak istedi. Talebe önce olumlu cevap veren rektörlük, daha sonra öğrencinin "Türk Dili I-II" ve "Yabancı Dil I-II" derslerini almadığını gerekçe göstererek diplomasını vermedi.

Öğrenci, sonradan mevzuata giren hükümler nedeniyle kendisine ön lisans diploması verilmediğini belirterek, konuyu Kamu Denetçiliği Kurumuna taşıdı.

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğrencinin başvurusu üzerine Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden bilgi ve belge talep etti. Kamu Denetçisi, gelen bilgi ve belgeleri incelediğinde başvuru sahibinin, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında üniversiteye başladığını ve ilk dört dönemlik süre boyunca 120 kredilik derslerini başarıyla tamamladığını gördü.