HABER

"Kamu Denetçiliği Kurumu sorunları çözüyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2018 21:12 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: - "İdareye yönelik yapılan şikayetlerin önemli bir kısmını valilerimiz, belediye başkanlarımız veya bakanlarla görüşerek dostane tarzda çözüyoruz. Geçen yıl Kamu Denetçiliği Kurumu'na 17 bin civarında başvuru oldu. Bu başvuruların yüzde 20'sini idare ile görüşerek dostane şekilde çözdük"

"Kamu Denetçiliği Kurumu sorunları çözüyor"

EDİRNE (AA) - Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, "İdareye yönelik yapılan şikayetlerin önemli bir kısmını valilerimiz, belediye başkanlarımız veya bakanlarla görüşerek dostane tarzda çözüyoruz. Geçen yıl Kamu Denetçiliği Kurumu'na 17 bin civarında başvuru oldu. Bu başvuruların yüzde 20'sini idare ile görüşerek dostane şekilde çözdük." dedi.

Edirne'de bulunan Malkoç, kentteki bir tesiste muhtarlar, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Vatandaşa hizmet noktasında memnuniyetin daha iyi noktaya taşınması veya memnuniyetsizlik varsa bunun şikayet yoluyla giderilmesi anlamında çalışan bir kurum olduklarını aktaran Malkoç, "Kamu denetçiliğinin kurulmasındaki felsefe şu, vatandaşın idaredeki hizmetlerle ilgili eğer bir memnuniyetsizliği varsa bunu şikayet yoluyla kamu denetçiliği gidersin. Yani biz bir bakıma halkın avukatlığını yapıyoruz, dünyadaki bütün kamu denetçilerinin yaptığı gibi." diye konuştu.

Valilik ve belediye öncülüğünde vatandaşlara çeşitli hizmetler sunulduğunu dile getiren Malkoç, şunları kaydetti:

"Anayasa koyucu, kanun koyucu demiş ki, 'Siz bu hizmetlerden faydalanıyorsunuz ya bu hizmetlerde eksiklik ve noksanlık gördüğünüz yer varsa, mahkemeye gitmeden önce şu kuruma başvurun veya kamu görevlileri size hizmet yaparken onların hataları varsa mahkemeye gitmeyin kamu denetçiliğine başvurun.' Vatandaşla idare arasında bir dostluk köprüsü, vatandaşla idareyi, yönetimi, devleti buluşturan bir dostluk köprüsü. Bu aradaki sorunları gidermeye çalışan aracı kurumdur."

Kamu denetçiliğinin 5, 6 yıllık bir kurum olduğunu ve pek tanınmadığını ifade eden Malkoç, "Vatandaş Kamu Denetçiliği Kurumu'nu tanındıkça seviyor. Vatandaşı idareyle buluşturuyoruz. İdareye yönelik yapılan şikayetlerin önemli bir kısımını valilerimiz, belediye başkanlarımız veya bakanlarla görüşerek dostane tarzda çözüyoruz. Geçen yıl Kamu Denetçiliği Kurumu'na 17 bin civarında başvuru oldu. Bu başvuruların yüzde 20'sini idare ile görüşerek dostane şekilde çözdük. Önemli bir kısmına da tavsiye kararı verdik." şeklinde konuştu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp de yönetimin tek taraflı bir olguyu, yönetişimin ise karşılıklılığı ifade ettiğini dile getirdi.

Yönetişim anlayışını esas aldıklarını dile getiren Canalp, "Bu anlayışı hayata geçirebilmek için de sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarımız çok kritik bir ehemmiyete sahiptir. Kamu yönetiminde asıl olan şey kamu hizmeti verebilmektir." ifadesini kullandı.

Canalp, Edirne'deki muhtarlar, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla sık sık bir araya geleceklerini de sözlerine ekledi.

Kamu Denetçiliği Kurumu sorunları çözüyor<br />

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
MGK, Beştepe'de toplandı MGK, Beştepe'de toplandı 
ANAP Genel Başkanı Çelebi: Türkiye'de ittifaklar dönemi başladıANAP Genel Başkanı Çelebi: Türkiye'de ittifaklar dönemi başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
17 bin başvuru kamu denetçiliği Şeref Malkoç

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan’ın paylaştığı haritada dikkat çeken hata

Erdoğan’ın paylaştığı haritada dikkat çeken hata

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Melih Gökçek'ten Mehmet Özhaseki paylaşımı

Melih Gökçek'ten Mehmet Özhaseki paylaşımı

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

İlginizi Çekebilir

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

İşte AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı...

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'de Ankara sürprizi! Herkes Mansur Yavaş derken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan ile gazetecinin güldüren diyaloğu: Yes dedim

Erdoğan ile gazetecinin güldüren diyaloğu: Yes dedim

Erdoğan'dan flaş açıklama: Çok önemli kararlar alacağız

Erdoğan'dan flaş açıklama: Çok önemli kararlar alacağız

Meral Akşener'den 'AK Parti' gafı!

Meral Akşener'den 'AK Parti' gafı!

DSP'den Meral Akşener'e 'Ecevit' tepkisi

DSP'den Meral Akşener'e 'Ecevit' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Anjem Choudary artık listede

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Anjem Choudary artık listede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prens Selman'ın 'görüşme' sorusuna 'bakarız' yanıtı

Erdoğan'dan Prens Selman'ın 'görüşme' sorusuna olay yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.