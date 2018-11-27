"Kamu Denetçiliği Kurumu sorunları çözüyor"

EDİRNE (AA) - Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, "İdareye yönelik yapılan şikayetlerin önemli bir kısmını valilerimiz, belediye başkanlarımız veya bakanlarla görüşerek dostane tarzda çözüyoruz. Geçen yıl Kamu Denetçiliği Kurumu'na 17 bin civarında başvuru oldu. Bu başvuruların yüzde 20'sini idare ile görüşerek dostane şekilde çözdük." dedi.

Edirne'de bulunan Malkoç, kentteki bir tesiste muhtarlar, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Vatandaşa hizmet noktasında memnuniyetin daha iyi noktaya taşınması veya memnuniyetsizlik varsa bunun şikayet yoluyla giderilmesi anlamında çalışan bir kurum olduklarını aktaran Malkoç, "Kamu denetçiliğinin kurulmasındaki felsefe şu, vatandaşın idaredeki hizmetlerle ilgili eğer bir memnuniyetsizliği varsa bunu şikayet yoluyla kamu denetçiliği gidersin. Yani biz bir bakıma halkın avukatlığını yapıyoruz, dünyadaki bütün kamu denetçilerinin yaptığı gibi." diye konuştu.