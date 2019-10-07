Kamu Denetçiliği Kurumuna 117 bin 575 başvuru

İSTANBUL (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumuna 2018 yılında 17 bin 575 yazılı, 100 bin de elektronik ortamda, telefonla veya yüz yüze başvuru geldiğini belirterek, "Yazılı başvuruların 17 binini 6 ay içinde karara bağladık, burada yüzde 99 başarı var." dedi.

İstanbul Üniversitesinin 2019-2020 akademik yılı açılış töreni, üniversitenin Fen Fakültesi Ord. Prof. Cemil Bilsel Konferans Salonunda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İstanbul Üniversitesinin tanıtım filmi gösterildi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, açılış dersinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

Sadece 2023'te Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü hedefinin olmadığını, 2053'te dünyanın başkenti olan İstanbul'un fethinin 600. yılına ait hedeflerin de bulunduğunu belirten Malkoç, bu hedeflere ulaşmak için çok çalışmak gerektiğini dile getirdi.

Bütün devletlerin varlık sebebinin adalet olduğunu ifade eden Malkoç, "Adalet, toplumun huzurunun, barışının teminatı. Adalet, herkesin isteği, arzusu ve hedefi. Dinler, ideolojiler, düşünce sistemleri adaleti gerçekleştirmek için çaba göstermişlerdir. Bizim medeniyetimizde adaletin yeri bambaşkadır." diye konuştu.