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Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan, Doğu Ekspresi incelemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 12:02 | Son Güncelleme

 ANKARA-Kars hattında çalışan kış aylarının tercih edilen gezi rotası Doğu Ekspresi biletlerini bulamayan çok sayıda kişi, biletlerin satışı sırasında 'Kamuya Açıklık İlkesi' ihlal edildiği gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuru yaptı.

ANKARA, (DHA)- ANKARA-Kars hattında çalışan kış aylarının tercih edilen gezi rotası Doğu Ekspresi biletlerini bulamayan çok sayıda kişi, biletlerin satışı sırasında 'Kamuya Açıklık İlkesi' ihlal edildiği gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuru yaptı. Şikayetler üzerine inceleme başlatıldı.
Doğu Ekspresi bilet satışı saatlerinin kamuya açıklanmadığını, bu nedenle seyahat özgürlüklerinin ihlal edildiğini ileri süren vatandaşlar, Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayette bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada şikayetçiler, Doğu Ekspresi tren biletlerinin 30 gün öncesinden satışa sunulduğunu, biletlerin satışa çıkacağı günün bilindiğini; ancak biletlerin saatlerinin bilinmediğini, bezen sabaha karşı satışa sunulduğunu, dolayısıyla bilet almanın imkansız hale geldiğini ileri sürdü.
'TURİZM ACENTELERİ TOPLU BİLET ALIYOR'
Başvurularda, satışa çıkmadan önce biletlerin saatleri konusunda bilgi alan kişi ve turizm acentelerinin toplu alım yaptıkları yönünde de iddialar yer aldı. Sorunun, Ankara-Kars ve Kars-Ankara arasında her iki yönde de yaşandığını dile getiren şikayetçiler, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun ilgili idareyle görüşerek bilet satışlarının tarihi yanında satışa çıkacağı saati de şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurmasını talep etti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Başvuru sahiplerinin konuyla ilgili Devlet Demiryolları'na da başvurdukları; ancak 'Bütün bilgiler internet sitemizde' cevabıyla karşılaştıkları da açıklamada belirtildi. Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan açıklamada şikayetlerle ilgili inceleme başlatıldığı duyuruldu.

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