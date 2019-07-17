HABER

Kamu Denetçiliği Kurumundan şehit eşine müjde

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 10:03 | Son Güncelleme

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), atanma hakkı isteyen şehit eşi için İçişleri Bakanlığına tavsiye kararı verdi.İçişleri Bakanlığında 2007 yılında memur olarak çalışmaya başlayan genç kadın, 2009 yılında jandarma yüzbaşıyla evlendi.

Kamu Denetçiliği Kurumundan şehit eşine müjde

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), atanma hakkı isteyen şehit eşi için İçişleri Bakanlığına tavsiye kararı verdi.
İçişleri Bakanlığında 2007 yılında memur olarak çalışmaya başlayan genç kadın, 2009 yılında jandarma yüzbaşıyla evlendi. Çiftin mutluluğu 2011 yılında yüzbaşının PKK ile girdiği çatışmada şehit olmasıyla son buldu. Şehit eşi genç kadın, unvan sınavına girmeksizin tekniker kadrosuna atanmak için kurumuna müracaat etti. Ancak talebi, 3713 sayılı kanun gereğince şehit yakınlarına tanınan iş istihdamı ile işe yerleşmediği gerekçesiyle reddedildi. Genç kadın, diğer şehit yakınlarına verilen hakkın kendisi evlenmeden önce memuriyet kazandığı için elinden alınmasının haksızlık olduğunu söyleyerek KDK’ya başvurdu.

KDK: "Hukuka uygun olsa da hakkaniyetli değil"
KDK, vatandaşın başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili bilgi ve belge talep etti. KDK tarafından yapılan araştırma sonucunda başvurucunun tekniker kadrosuna atanmasına yönelik talebinin idarece reddedilmesinde hukuka aykırı bir taraf görülmedi. KDK, kararında hukuka uygun görünen kararın hakkaniyete uygun olmadığı, dolayısıyla “iyi yönetim” ilkelerinin gerçekleşmediği kanaatine vardı. Ombudsman, bakanlık çalışanı genç kadının hakkaniyet ölçütleri gözetilerek sınav şartı aranmaksızın tekniker kadrosuna geçirilmesi için İçişleri Bakanlığına tavsiye kararı verdi.
Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan açıklamada, idarenin iş ve işlemlerin hukuka uygun olsa da hakkaniyete uygun olmadığı durumlarda da incelemeye ve kararlar vermeye devam edeceği ifade edildi.

PARTNER Balayında öyle bir poz verdi ki... Balayında öyle bir poz verdi ki...
Beylikdüzü’nde klasik müzik rüzgarı estiBeylikdüzü’nde klasik müzik rüzgarı esti
(Özel) Laz fıkrası gibi...Su kanalından geçerek apartmanlarına giriyorlar(Özel) Laz fıkrası gibi...Su kanalından geçerek apartmanlarına giriyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Ankara'da kaçak içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da kaçak içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Defne Samyeli kendi fotoğrafına övgüler yağdırdı!

Defne Samyeli kendi fotoğrafına övgüler yağdırdı!

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eyüpsultan’da 'yolcu alma' tartışması

İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Böyle görüntülendi

10 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Su kanalından geçerek apartmanlarına giriyorlar

Apartmanlarına gidebilmek için öyle bir yol kullanıyorlar ki...

Son dakika! Mürted'e 14'üncü uçak indi

MSB açıkladı! Bir uçak daha indi

Tarım işçilerini taşıyan minibüs traktörle çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var...

Özel Fener Rum Lisesi ve Ortaokulu 565 yıldır tüm ihtişamıyla ayakta

565 yıldır tüm ihtişamıyla ayakta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.