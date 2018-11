Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan Suriyeli Sığınmacılarla İlgili Uyarı

Raporda Suriyelilerin geri dönüşünü zorlaştıran birçok faktörün bulunduğuna dikkat çekilerek, bunlar şöyle sıralandı;

Suriye’de barışın ve huzurun tesis edilmesi hala yakın ve orta gelecekte mümkün görünmemektedir.

Barış tesis edilse bile harabeye dönmüş ve her bir grubun bir diğerinin düşmanı olduğu çatışmacı ve tedirginlik yaratan miras, Suriye’nin her bir ferdine yansıyacaktır.

Kitlesel göçler konusunda yapılan bütün çalışmalar, eğer sorun (savaş) kısa zaman içinde bitmezse ve mülteciler sınır bölgesinde değilse, dönmelerinin zorlaştığını göstermektedir. Türkiye’deki Suriyelilerin her geçen gün daha fazlasının Suriye sınırındaki bölgelerden Türkiye’nin iç ve batı bölgelerine yönelmeleri ve artık buralarda yaşam kurmaları önemli bir değişim anlamına gelmektedir.

Kamplarda yaşayanlar içinde geri dönüş istekleri her zaman daha yoğun yaşanır. Ancak Türkiye’deki Suriyelilerin sadece % 7,45’i kamplarda yaşamaktadır. Bir kısmı 6 yıldan fazla bir süredir Türkiye’de bulunan ve % 92’lik bir bölümü kentsel alanlarda yaşamaktadır.

Türkiye’deki demokratik sistemin özgürlükçü yapısının yanı sıra sosyal ve ekonomik imkânlar Suriyeliler için oldukça çekicidir.

Suriyelilerin önemli bir bölümü için Türkiye’de yaşamak ekonomik yönden ziyade siyasi-hukuki bakımdan daha cazip gelmektedir.

Türkiye’de bulunan Suriyelilerin % 45’i yani 1,4 milyondan fazlası 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerden oluşmaktadır. Bu grubun ülkelerine dönmesi hem tek başlarına mümkün değildir hem de aileler çocuklarının güvenli ortamda kalmalarını daha da önemsediklerinden, Suriye’de mutlak barış, huzur ve kendileri için güvenlik sağlanmadıkça dönmeyi düşünmeyeceklerdir.

Kentsel alanlarda yaşayan Suriyelilerin yaşamlarını devam ettirmeleri için çalışmaktan başka yolu bulunmamaktadır.