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Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararlarına uyanların sayısı arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 15:03 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: - "Kararlarımıza uyma oranı yüzde 20'lerden başladı, 2017'de yüzde 65 civarındaydı, 2018'de yüzde 70'e çıktı. Bunun Avrupa'daki ortalaması yüzde 80 yani iyi bir noktaya doğru gidiyoruz" - "2018 yılında 17 bin 585 başvuru, şikayet aldık. Yine 2018 yılında 17 bin 507 karar verdik yani hemen hemen gelen başvurular, şikayetler kadar aynı yıl içinde çözüm üretebiliyoruz"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) kararlarına uyma oranının yüzde 20'lerden başladığını belirterek, "2017'de yüzde 65 civarındaydı, 2018'de yüzde 70'e çıktı. Bunun Avrupa'daki ortalaması yüzde 80 yani iyi bir noktaya doğru gidiyoruz." dedi.

Malkoç, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, KDK'nin, yerel yönetimlerdeki hizmetlerden sokak hayvanlarıyla ilgili konulara, imardan belediyede çalışan işçilerin sorunlarına kadar vatandaşların şikayetlerine çözüm bulmaya çalıştığını söyledi.

Kurumun geçen yılki çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Malkoç, "2018 yılında 17 bin 585 başvuru, şikayet aldık. Yine 2018 yılında 17 bin 507 karar verdik yani hemen hemen gelen başvurular, şikayetler kadar aynı yıl içinde çözüm üretebiliyoruz. Eylül, ekim, kasım aylarında yapılan müracaatlar ister istemez bir yıl sonraki döneme sarkıyor çünkü kanunda belirtildiği gibi müracaattan sonra karar vermemiz için en uzun süre 6 ay." ifadelerini kullandı.

Malkoç, kurumda yüz yüze görüşüp dertlerine çözüm arayanlar olduğu gibi telefon, mail veya diğer iletişim araçlarıyla da başvurular yapıldığını, verilen rehberlik hizmetiyle başvurucuların sıkıntılarını çözüme ulaştırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kuruma yazılı şikayetlerin dışında başvuran 97 bin 538 kişiye de yardımcı olduklarını anlatan Malkoç, şöyle konuştu:

"Yazılı başvuru, sözlü veya diğer iletişimleri topladığımızda 100 binin üzerinde rakama tekabül ediyor. Özellikle 2017 yılında yönetmeliğimizi değiştirerek yeni bir karar türü ihdas etmiştik, buna da 'dostane çözüm kararı' diyoruz. 2017'de bin 575 dostane çözüm kararı vermişiz, 2018 yılında bu rakam 2 bin 498 oldu. Tavsiye kararımız 2017'de 245 iken 2018'de 677'ye çıktı. Kurumun kuruluşundan 2017 yılına kadar verilen bütün tavsiye kararlarını topladığımızda, 2018'de verdiğimiz tavsiye kararına ulaşamıyor.

Bunun yanında kısmi tavsiye, kısmi red veya red kararlarımız da var."

- Kurumda yaklaşık 250 personel çalışıyor

Malkoç, KDK'de 110'u uzman, 40'ı memur, diğerleri de sözleşmeli personel ve hizmetliler olmak üzere yaklaşık 250 personelin çalıştığını söyledi.

Kurumun 2018 bütçesinin 22 milyon lira civarında olduğunu belirten Malkoç, 2019 yılı bütçelerinin de 27 milyon lira olduğunu ifade etti.

Üniversitelerde konferanslar verdiklerini, özellikle kendilerine intikal eden sorunları hukuk fakülteleri aracılığıyla çözmeye çalıştıklarını anlatan Malkoç, geçen yıl üniversitelerde ombudsmanlık ve arabuluculuk toplulukları kurduklarını, çalışmaya bu yıl da devam edeceklerini dile getirdi.

Hayvanlara eziyet edilmesi ve bazı sokak hayvanlarının çocuklara zarar vermesi konularını rapora döküp çözüm önerebilmek için 24 Ocak'ta çalıştay düzenleyeceklerini kaydeden Malkoç, din eğitimi konusunda kendilerine şikayetler geldiğini, bu konuyu görüşmek üzere 31 Ocak'ta toplantı düzenleneceğini bildirdi.

Yaptıkları çalışmalarla on binlerce davayı önlediklerini ifade eden Malkoç, vatandaşlarla devlet arasında köprü vazifesi görmeye çalıştıklarını söyledi.

Ne kadar sayıda davayı önledikleriyle ilgili çalışmanın henüz sonuçlanmadığını dile getiren Malkoç, kurumun ilerleyen günlerde kamu hizmetlerinin hem kalitesini artırmaya hem de ufkunu açmaya daha çok önem vereceğini vurguladı.

Malkoç, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere değinerek, "Eğer Kamu Denetçiliği Kurumunu arzu ettiğimiz noktaya getirebilirsek belki doğrudan demokrasinin, demokratik katılımın veya demokratik denetimin en önemli aracı haline gelir. Örneğin, belediye başkanımızı seçeceğiz. Bir ilçede, ilde herhangi konuyla ilgili bize 10, 20, 30 şikayet geldiğinde, vereceğimiz kararlarla o belediye başkanını tavsiye kararlarımızla vatandaşın istediği yönde yönlendirebiliriz." diye konuştu.

Bu yıl en az 7 rapor hazırlamayı düşündüklerini, üç uluslararası toplantının Türkiye'de yapılmasını temin edeceklerini belirten Malkoç, İslam Ülkeleri Ombudsmanları Genel Kurulu ile Asya Ombudsmanlar Birliği Genel Kurulu'nu bu yıl Türkiye'de yapacaklarını söyledi.

Malkoç, KDK'nin verdiği kararlara uyma oranına değinerek, "Kararlarımıza uyma oranı yüzde 20'lerden başladı, 2017'de yüzde 65 civarındaydı, 2018'de yüzde 70'e çıktı. Bunun Avrupa'daki ortalaması yüzde 80 yani iyi bir noktaya doğru gidiyoruz. Biraz daha gayret edersek arzu ettiğimiz noktaya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

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