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Kamu Denetçiliğine yoğun başvuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 19:45 | Son Güncelleme

Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2018 yılında Kamu Denetçiliği Kurumuna 17 bin 585 başvurunun yapıldığını ve bu başvurulardan 17 bin 507’sinin karara bağlandığını bildirdi.Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Malkoç, şu açıklamayı yaptı: “2018 yılında 17 bin 585 başvuru oldu, 2018 yılında 17 bin 507 karar çıkarmışız.

Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2018 yılında Kamu Denetçiliği Kurumuna 17 bin 585 başvurunun yapıldığını ve bu başvurulardan 17 bin 507’sinin karara bağlandığını bildirdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Malkoç, şu açıklamayı yaptı: “2018 yılında 17 bin 585 başvuru oldu, 2018 yılında 17 bin 507 karar çıkarmışız. Hızlı çalışıyoruz. Kararlarımızın önemli bir kısmını dostane çözüme kavuşturarak, vatandaşın avukatlığını yapıyoruz. İdareyle, hakkını ararken veya müracaat olduğunda ‘ben haklıyım ama ulaşamadım, elde edemedim, bana olumsuz cevap verdiler’ diyen arkadaşlar olursa, mahkemeye gitmesin, bize gelsinler. Devletimiz bu kadar hizmeti veriyor, belediyelerimiz veriyor, valiliklerimiz veriyor, bakanlıklarımız, müdürlüklerimiz, güvenlik teşkilatımız, veriyor. Sonunda diyor ki, ’Bu hizmetlerden memnun değilsen, kamu görevlisi sana güler yüz göstermediyse veyahut sana haksızlık yapıldığına inanıyorsan böyle bir kuruma gel.’ Bu kurumu kuranların eline sağlık. Demokrasinin temeli oy kullanmamak ve denetimdir. Denetimde de biz eğer hak arama kültürünü yeterince yaygınlaştırabilirsek, hak ve özgürlüklerimiz var olan Yasada ve Anayasadaki hak ve özgürlüklerimizi o kadar iyi kullanırız ama maalesef hak arama kültürümüz de zayıf. Ya dertleniyoruz, şikâyeti kendi aramızda yapıyoruz orada kalıyor, kahvede, mahallede, evde kalıyor ama hak arama kültürü bambaşka bir şey. Hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Eğer biz bunu yapabilirsek, Türkiye’nin önümüzdeki yılları, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde Türkiye insan hakları üzerinde, demokrasi üzerinde yükselecek ve taçlanacaktır”

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