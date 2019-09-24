"Kamu düzeninden hiçbir şekilde taviz verilmeyecek"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Adana'da çocuğa cinsel istismar iddiasının ardından yaşanan provokasyona ilişkin, "Ne herhangi bir provokasyona ne de herhangi bir kişi veya grubun kanunları yok sayarak kendi anlayışını topluma dayatmasına asla müsaade edilmeyecektir." dedi. Çataklı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Seyhan ilçesinde 19 Eylül'de yaşanan olaylarda zarar verilen bazı iş yerlerinde incelemelerde bulundu, esnafla görüştü. Daha sonra Adana Valiliğini ziyaret eden Çataklı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Adana'ya geldiklerini söyledi. Öncelikle olayın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunduklarını dile getiren Çataklı, mağdurlarla sohbet ettiklerini anlattı. Çataklı, daha sonra Valilikte toplantı yaparak durum değerlendirmesi yaptıklarını vurgulayarak şöyle devam etti: "Suriye'deki iç savaştan kaçarak ülkemize sığınan kardeşlerimiz üzerinde bir süredir ulusal düzeyde gerek birtakım siyasi partilerin, gerek nereye hizmet ettiği belli birtakım çıkar gruplarının gerekse bazı siyasilerin salt siyasi rant beklentisiyle yaptığı birtakım provokatif açıklama ve davranışlar bu hassas konuda toplum olarak yakalamış olduğumuz kardeşlik ve huzur ortamını bozmaya dönük sonuçlar üretebilmektedir. Avrupa'da ırkçılık alabildiğine yükselirken Türkiye'nin bu çapta bir meseleyi yönetmede gösterdiği toplumsal olgunluk ve kurumsal başarı uzun yıllar mücadele içerisinde olduğumuz PKK, başta DHKP-C olmak üzere bazı aşırı sol terör örgütleri, özellikle ciddi bir sosyal medya organizasyonuna sahip olduğu bilinen FETÖ ve bu yapılarla aynı çizgide sözde siyaset yapan diğer yapılar tarafından da hedef alınmaktadır."

Köklü devlet geleneği ve vatandaşların sağduyusuyla sürecin başarıyla yönetildiğini anlatan Çataklı, "Bundan sondaki süreçte de hukuk çizgisinden, kamu düzeninden ve medeniyet anlayışımızın gereklerinden hiçbir şekilde taviz verilmeyecek. Ne herhangi bir provokasyona ne de herhangi bir kişi veya grubun kanunları yok sayarak kendi anlayışını topluma dayatmasına asla müsaade edilmeyecektir." ifadesini kullandı. - "Şüphelinin 37 suç kaydı var" Çataklı, kentte 19 Eylül'de 2008 doğumlu bir çocuğa düzgün Türkçe konuşan bir kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğu, çocuğun durumu anlatması sonrasında ailenin polise başvurduğu bilgisi alındığını belirtti. Hızlıca yapılan arama ve soruşturma çalışmaları sonucunda şüphelinin yakalandığını aktaran Çataklı, "Yapılan tahkikat sonucunda mağdur çocuğun da teşhis ettiği kişinin, 2004 doğumlu Türk vatandaşı A.K. olduğu, olay günü Ankara Çocuk Eğitimevinden izinli olarak geldiği, daha önceden de cinsel istismar, kasten yaralama ve 32 hırsızlığın da aralarında olduğu toplam 37 suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Şahıs tutuklanmıştır. " dedi.