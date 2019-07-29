"Kamu emekçileri lehine sonuç mümkün değil"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, "Yetkili konfederasyon ile hükümet arasında yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden kamu emekçileri lehine olumlu bir sonuç alınması mümkün değildir." dedi.

Balık, Eğitim-İş Sendikası Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 5'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleriyle ilgili olarak, ücret zammının ekonomik krize, enflasyona, büyüme rakamlarına ve gerçekçi ülke koşullarına göre belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin ekonomik olarak zor dönemden geçtiğini belirten Balık, "Enflasyon yükseliyor, paramız değer kaybediyor, vatandaşın satın alma gücü eriyor, ekmeği her geçen gün küçülüyor. Ülkenin ekonomisi daralıyor, işsizlik tarihinin en yüksek noktasına doğru soluksuz tırmanmakta. TÜİK rakamlarına göre işsizlik 4 milyon 202 bin kişi oldu. İşsizlik 3,4 artışla yüzde 13'e yükseldi." şeklinde konuştu.

Balık, 1 Ağustos'ta başlayacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin, "Yetkili konfederasyon ile hükümet arasında yapılacak bu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden kamu emekçileri lehine olumlu bir sonuç alınması mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

