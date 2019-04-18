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Kamu görevlileri için bayram tatili süresi belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2019 22:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacak.Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısı şu şekilde:“Ramazan bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00’te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacak.
Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısı şu şekilde:
“Ramazan bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00’te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir.”
Yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için bayram tatili 6,5 gün olacak.

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